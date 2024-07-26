Это слово неправильно переводят с русского едва не все украинцы: языковед указал на ошибку

Суржик продолжает быть актуальной проблемой украинского языка. Одним из самых распространенных примеров суржика есть слово "получается", которое украинцы часто используют вместо правильного "виходить".

Языковед Александр Авраменко предупреждает об негативном влиянии таких калек на чистоту украинского языка и призывает к их устранению. По его словам, слово "получается" является типичным суржиком, заимствованным из русского языка.

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Авраменко обратил внимание на эту проблему, объясняя, что вместо "получается" надо использовать слово "виходить".

На своих уроках Авраменко отметил важность избегать суржиковых слов. В качестве примера он привел ошибки писательницы Ирины Карпы, которая использовала слова "канєшно", "дєвочки" и "не дивлячись на мову". Учитель объяснил, что правильно говорить "звичайно" або "звісно", "дівчатка", "не зважаючи на" или "попри".

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких - "квиток".

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