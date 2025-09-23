Их не сгонишь с дивана: топ самых ленивых пород собак

Не все собаки нуждаются в активных тренировках или ежедневных марафонских пробежках. Некоторые породы от природы спокойны и больше любят отдых рядом с хозяином, чем утомительные физические нагрузки. В то же время даже "ленивым" собакам необходимы ежедневные прогулки и социализация, чтобы оставаться здоровыми и счастливыми.

Об этом пишет Express. Вот шесть самых спокойных пород, которые идеально подойдут тем, кто ценит размеренный ритм жизни:

Шицу Маленькие, нежные и ласковые собаки, которые быстро устают из-за особенностей дыхательных путей. Им достаточно нескольких коротких прогулок и много объятий. Главное – тщательный уход за длинной шерстью. Чау-чау Похожие на кошек по характеру: независимые и уравновешенные. Они не нуждаются в интенсивных занятиях, предпочитая спокойные прогулки или игры во дворе. Нуждаются в опытном хозяине, потому что настороженно относятся к незнакомцам. Басет-гаунд Известны своей медлительностью. Им больше нравится неторопливые прогулки, чем бег на большие дистанции. Из-за телосложения склонны к проблемам со спиной и ожирением, поэтому важно следить за питанием. Немецкий дог Несмотря на гигантские размеры, эти собаки настоящие кроткие великаны. Они обожают покой и часто проводят время дома, отдыхая. В то же время доги нуждаются в значительных затратах на уход и питание. Кавалер кинг чарльз спаниель Компактные собаки-компаньоны, наиболее счастливые рядом с хозяином. Им достаточно коротких прогулок и минимальной активности. Однако есть склонность к наследственным заболеваниям, поэтому важен медицинский контроль. Грейхаунд Хотя они способны развивать впечатляющую скорость, в повседневной жизни грейхаунды предпочитают спокойный отдых. Обычно после короткого бега с удовольствием возвращаются на любимый диван.

Такие породы станут отличными друзьями для тех, кто мечтает о домашнем любимце со спокойным темпераментом и невысокими потребностями в активности.

