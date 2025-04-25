Когда сажать фасоль в открытую почву, чтобы был щедрый урожай: советы огородников

Фасоль — это теплолюбивая культура, очень чувствительная к условиям выращивания. Чтобы семена хорошо проросли и дали обильный урожай, важно не только дождаться стабильного потепления, но и выбрать правильный момент для посева. В этом может помочь лунный календарь, указывающий на благоприятные дни для посадки.

Сроки высадки фасоли ежегодно могут изменяться, поскольку зависят от погодных условий, в частности наступления устойчивого тепла и завершения весенних заморозков. В Украине эту культуру начинают высаживать в апреле, но если весна холодная, переносят посев на май. Ориентироваться следует, прежде всего, на температуру почвы — она должна быть не ниже +10°С. Посеянная в холодную землю фасоль может не взойти или загнить еще до прорастания. Обычно первые побеги появляются уже через неделю после высадки. Об этом пишет Окна.

Лунный календарь весной 2025 года указывает на несколько удачных периодов для посева фасоли. Лучшими считаются даты в конце апреля и в мае и начале июня. Именно в эти дни рекомендуется как высевать семена дома или теплицы, так и переносить рассаду в открытый грунт.

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Несмотря на свою неприхотливость, фасоль не терпит холода. Большинство сортов уязвимы к поздним заморозкам. Она может выдержать кратковременное похолодание до 1°С, но для нормального развития ей нужна температура в пределах 20-25°С. Если на улице прохладно или затяжные дожди, цветки могут опадать, а растения — болеть. Чрезмерная жара также мешает формированию плодов.

Почва для этой культуры должна быть легкой и хорошо дренированной. Тяжелые, кислые или переувлажненные земли фасоль не переносит. Перед посадкой почву нужно удобрить, в частности, внести перегной, а также обратить внимание на обеспечение фосфором и калием. Лучше всего фасоль растет на открытых, солнечных участках — там, где в течение всего дня нет затенения.

При подготовке к посеву семена следует внимательно перебрать – удалить все поврежденные или слабые бобы. Перед высадкой рекомендуется замочить в воде на ночь. После этого зерна сажают во влажную, рыхлую и питательную почву. Высадка производится в небольшие ямки на глубину до 3-4 см, на расстоянии примерно 15-20 см друг от друга. В каждую лунку кладут 2–3 семечка. Затем ямки засыпают землей, выравнивают поверхность и поливают водой.

В таких условиях фасоль быстро прорастет и будет иметь все шансы дать обильный урожай.

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