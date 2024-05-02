Лечение ожирения: интенсивная терапия

Сегодняшние взгляды на ожирение приобрели классические черты по отношению к другим заболеваниям, имеющим с ним общие причины, проявления и последствия. Без сомнения, ожирение определяется как хроническое заболевание, имеющее комплексные причины и нуждающееся в постоянном лечении, как, например, артериальная гипертензия или диабет.

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Вочевидь хибним є спрощене уявлення про виникнення ожиріння внаслідок нездорового вибору і надмірного харчування у поєднанні з малорухомим способом життя. Так, ці компоненти часто присутні, але вони не є домінуючими чи визначальними. Значний вплив у виникненні та прогресуванні хвороби мають генетичні детермінанти, порушення гормональної та інших рівнів регуляції енергетичного балансу, зміни мікробіому та інші.

Разом з тим, зміни харчової поведінки і способу життя є безальтернативною ціллю у лікуванні ожиріння. Вона може бути досягнута завдяки ретельно спланованій інтенсивній поведінковій терапії (ІПТ). Остання спрямована на зміну шкідливих звичок, які сприяють появі ожиріння.

ІПТ передбачає роботу з терапевтом, індивідуально або в групі. Під час занять обговорюють, як змінити свій спосіб життя, щоб краще контролювати метаболізм і вагу тіла. Зокрема, навчають як слідкувати за своїм харчуванням, складати план вправ та підвищувати рівень активності, уникати переїдання, ставити реалістичні цілі.

КОМУ ПОТРІБНА

Надмірна вага достовірно збільшує ризик проблем зі здоров’ям. До них належать цукровий діабет, артрит, гіпертонія, хвороба серця, апное сну, захворювання печінки, інсульт, безпліддя, деякі захворювання легень, окремі види раку, проблеми з психічним здоров'ям.

Інтенсивна поведінкова терапія допомагає схуднути та утримувати вагу завдяки зміні звичок щодо харчування та фізичної активності. Цю терапію пропонують насамперед людям з ожирінням, яким важко самостійно змінити спосіб життя. Поведінкова терапія ожиріння у довгостроковій перспективі допомагає запобігти ускладненням багатьох захворювань.

ЯКІ РИЗИКИ ПОВ'ЯЗАНІ З ІПТ

Деякі люди не можуть досягти своїх цілей у зниженні ваги, використовуючи лише інтенсивну поведінкову терапію. В інших наявні додаткові фактори, що сприяють набору ваги, як проблеми з гормонами чи сімейна історія. Втім, більшість людей вважають інтенсивну поведінкову терапію частиною успішного плану схуднення. Вона не використовує жодних ризикованих методів схуднення. Втрата ваги є безпечною та стабільною.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ

До першого прийому часто просять протягом декількох днів вести харчовий письмовий або фото щоденник. У ньому потрібно детально фіксувати всю з’їдену їжу. Важливо бути чесним. Це необхідно, щоб мати точний облік харчових звичок. Також лікар розпитує про поточний спосіб життя та особливості фізичної активності.

ЯК ПРОХОДИТЬ ТЕРАПІЯ

Вона включає багато частин, які можуть відрізнятися залежно від програми. До основних належать:

Внесення невеликих та реалістичних змін. Кардинальні зміни можуть подіяти на короткий час. Але вони з меншою ймовірністю призведуть до тривалої втрати ваги.

Скринінг на депресію. Поведінковий терапевт може перевірити на ознаки депресії. Ожиріння та депресія часто йдуть рука об руку.

Самоконтроль є ключовою частиною цього типу терапії. Пацієнтам часто потрібно вести щоденник харчування та фізичної активності протягом кількох тижнів або місяців.

Заходи для запобігання переїданню. Наприклад, контролювати час, коли ви переїдаєте, прибрати з дому нездорову їжу, використовувати менші за розміром тарілки та інший посуд. Терапевт може також попросити зосередитися на їді без відволікань на гаджети чи телевізор.

План за цією терапією також може включати такі методи:

Навчитися їсти повільніше та помічати, коли наступає ситість,

Встановлювати реалістичні цілі щодо схуднення,

Використовувати невеликі винагороди, щоб мотивувати себе,

Навчитися основ здорового харчування та складати плани харчування,

Бути більш активним та створювати план фізичної активності.

Отримувати соціальну підтримку. До цього залучать чоловіка/дружину чи інших членів родини.

Навчитися мислити більш позитивно

Контролювати стрес, який впливає на їду.

Виявляти та долати перешкоди для схуднення.

Зазвичай в перші місяці зустрічі з терапевтом проходять раз на тиждень, а далі — раз на 2 тижні або раз на місяць.

Залежно від конкретного випадку можна використовувати й інші методи для схуднення. Деяким людям потрібно приймати ліки для зниження апетиту або лікування депресії, працювати з дієтологом або навіть вдатися до хірургічного втручання.

ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ НАСТУПНІ КРОКИ

Інтенсивна поведінкова терапія часто триває багато місяців. Навіть після досягнення цільової ваги, буває корисним зустрітися з терапевтом або групою підтримки. Особливо, коли втрата ваги стабілізувалася або якщо вага знову почала збільшуватися.

Наскільки ефективна ця терапія, залежить від індивідуальної мотивації та зусиль кожної людини. Терапевт має надати рекомендації, але змінити свої звички, поведінку та спосіб життя здатна лише сама людина.

Терапевт допомагає поставити реалістичні цілі щодо втрати ваги. Для схуднення потрібно багато праці та часу. Внесення невеликих змін у спосіб життя має довгострокові наслідки. Внести ці зміни може бути складно, але переваги того варті. Пам’ятайте, що навіть невелика втрата ваги здатна покращити стан здоров’я.