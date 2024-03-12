Мед, утка и капуста: Авраменко рассказал, как в разных народах называют своих любимых

В каждом языке есть свои слова любви. Однако то, как обращаться к любимым, также зависит от ментальностей и особенностей отдельных народов.

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Как представители разных наций называют своих любимых, рассказал языковед Александр Авраменко. Этим он поделился для "Сніданку з 1+1".

"Мы украинцы, чтобы проявить нежные чувства, употребляем слова кошка, котик, зайчик, солнышко, звездочка, а также эпитеты любимый, или любимая, любимая, или любимая. Но разные народы по-разному проявляют в словах свои чувства", – отметил он.

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В частности, итальянцы называют любимых "tesoro" – сокровище, или "stella" – звездочка. Американцы используют слова "lovebug" – любовный жучок, "honey" – мед, или "babe" – крошка.

"Британцы обращаясь к любимому человеку употребляют традиционное "love". Или "duck", в буквальном переводе – утка", – добавил Авраменко.

Языковед указал, что наиболее необычно звучит французское "mon chou", буквально переводимое как "моя капуста".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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