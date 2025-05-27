Чем подкармливать помидоры, чтобы не болели: огородники дали действенные советы

Душистые, сочные и богатые по вкусу — собственно выращенные помидоры непревзойденные по качеству. Однако всякий, кто занимался их культивированием, осознает капризность этих растений. Главный просчет, который приводит к заболеванию и снижению урожайности, — это нарушение правил орошения.

Использование холодной воды, особенно при поливе в жаркую погоду, может спровоцировать стресс корневой системы и замедлить развитие растения. Томаты предпочитают подогретую воду, оптимальный вариант — отстоянная жидкость. Целесообразно наполнять емкости утром, а орошать посадки вечером – за день вода нагреется до требуемой температуры, сообщает kremenchuk.today.

Томаты не переносят экстремальные условия. Пересохшие корни провоцируют опад соцветий, чрезмерная влажность способствует развитию патогенов и растрескиванию плодов. Вместо ежедневного поверхностного полива целесообразнее орошать реже, но обильно. Такая методика обеспечивает проникновение воды на глубину, стимулируя корневую систему к разрастанию, что укрепляет растение в целом. Мульчирование также оказывается эффективным приемом – покрытие из соломы, компоста или крапивы помогает сохранять влагу в почве и стабилизирует температурный режим.

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Настой крапивы обеспечивает не только питание томатов, но и повышает их устойчивость к патогенам. Приготовление не сложное – заливают крапиву водой и оставляют на несколько суток для ферментации. После разбавления (в основном в пропорции 1:10) этим раствором можно орошать томаты каждые неделю-полторы. Минеральные вещества и микроорганизмы в составе действуют как естественный стимулятор роста.

Все больше огородников обращаются к традиционным, испытанным методам, в частности поливу с примесью небольшого количества молока (около 100 мл на литр воды) или вытяжкам из древесной золы. Подобные композиции не только усиливают защитные функции растений, но и дезинфицируют почву. Они не могут полностью заменить систематическое удобрение, но при использовании раз в 2-3 недели функционируют как естественная иммунопрофилактика.

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