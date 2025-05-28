Как сделать свою собаку послушнее: советы от кинолога

Дрессировка собаки – это гораздо больше, чем обучение базовым командам. Это процесс сотворения взаимопонимания, установления границ и построения крепких отношений.

Кинолог и владелец школы дрессировки Адам Спайви раскрыл эффективные методики воспитания собак, основанные на положительном подходе. По его словам, эти техники демонстрируют быстрые результаты и помогают скорректировать нежелательное поведение как дома, так и во время прогулок. Об этом пишет Express.

"Обеспечьте собаке правильные тренировки. Вашему любимцу необходимо сочетание интеллектуальных и физических упражнений, а не просто обычный бег", – подчеркивает специалист.

Спайви отмечает важность обучения собаки успокаиваться после активности. Он советует направлять животное в его спальное место сразу после тренировок или энергичных прогулок.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

"Многие собаки не умеют самостоятельно переключаться на спокойный режим и продолжают находиться в состоянии возбуждения. Это провоцирует развитие тревожности. Когда животное не может расслабиться, у него формируются проблемные привычки: непрерывный лай, деструктивное поведение или страх одиночества", - объясняет эксперт.

Неожиданной, но действенной рекомендацией является использование поводка в домашних условиях. Это помогает контролировать нежелательные действия собаки, в частности, "присвоение" хозяйственных вещей.

"Многие владельцы теряют контроль над поведением собаки дома. Им разрешается забирать вещи, уклоняться от команд, прыгать на посетителей и прочее. Применяйте поводок в доме, пока ваша собака не усвоит правила поведения", - советует кинолог.

Спайви предлагает метод, который научит собаку не выпрашивать еду во время трапезы хозяев. Он рекомендует отправлять животное на его место во время любого приема пищи – от легкого перекуса до полноценного обеда.

"Это воспитает у вашего любимца уважительное отношение к еде и научит его вести себя в подобных ситуациях. Это чрезвычайно полезный навык", - отмечает дрессировщик.

Эксперт предостерегает от неправильного использования ласки в качестве вознаграждения за нежелательное поведение.

"Если собака подпрыгивает, а вы ее гладите, она воспринимает это как одобрение и будет повторять действие. То же касается скачка - поглаживая собаку в этот момент, вы закрепляете нежелательное поведение. Проявляйте ласку только тогда, когда животное выполняет то, что вы от него ожидаете", - заключает.

Напомним, мы уже писали, почему кошки любят спать с хозяевами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!