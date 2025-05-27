Осторожно, мошенники: как узнать пробег автомобиля при покупке

Оценивая состояние подержанного автомобиля, особое внимание следует обратить на его пробег. Однако это имеет смысл только тогда, когда показатели одометра подлинные, а не измененные. Во многих случаях продавцы прибегают к уменьшению пробега, чтобы более выгодно продать транспортное средство.

Зная, сколько на самом деле проехал автомобиль и каков у него ресурс, можно примерно определить, как долго он прослужит новому владельцу. В развитых странах скручивание пробега является уголовным правонарушением. В Украине же эта проблема по-прежнему остается распространенной, и этому способствует качество современных автомобилей. Об этом пишет РБК.

Современные модели даже после нескольких сот тысяч километров выглядят почти как новые: интерьер изнашивается медленно, а условия эксплуатации в Европе способствуют долгой жизни авто. Это позволяет мошенникам выдавать изношенные машины за "молодые" и просить за них гораздо более высокую цену.

Определить реальный пробег авто можно разными способами, хотя ни один из них не дает полной гарантии. Информацию о пройденных километрах можно найти в электронном блоке управления, где часто фиксируются данные с пробегом и привязкой к определенным событиям. Отдельные системы автомобиля, такие как двигатель или коробка передач, также имеют свою память, в которой хранятся данные, связанные с техобслуживанием. Но даже эти записи можно изменить, если специалист владеет соответствующим оборудованием.

Еще один источник – базы данных официальных дилеров, записывающих пробег при каждом обслуживании. Информация о километраже также может храниться в документах страховых компаний, если автомобиль был задействован в инцидентах. Данные могут быть зафиксированы при пересечении границы или при регистрации автомобиля в другой стране. Даже объявления на онлайн-платформах могут помочь выявить разногласия.

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Для примерной оценки стоимости пробега можно воспользоваться простой формулой. В среднем автомобиль в Европе преодолевает от 30 до 60 тысяч километров в год. Если, к примеру, машине уже десять лет, а на одометре стоит 180 тысяч, то есть смысл заподозрить вмешательство. Тем более что именно такие цифры чаще всего встречаются среди скрученных пробегов.

Чтобы замаскировать факт изменений, недобросовестные продавцы нередко обращаются к официальным сервисам уже после коррекции данных, производя там определенные работы, фиксирующие обновленную, заниженную цифру. Это создает иллюзию правдивости. Другие выбирают авто с большим пробегом, но с хорошо сохранившимся внешним видом — такие машины выглядят лучше своих реальных показателей, особенно если раньше эксплуатировались на идеальных дорогах.

Таким образом, покупателю нужно быть очень внимательным и не полагаться только на одометр. Проверка через несколько источников и техническая диагностика помогут не только избежать мошенничества, но и получить возможность поторговаться, если пробег окажется больше заявленного.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах водителям грозит до 250 тысяч гривен штрафа за грязную воду из-под колес.

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