Пушистые сони: почему коты много спят и свидетельствует ли это о проблемах со здоровьем

Сон для кошек является не просто приятной привычкой, а жизненно важной физиологической потребностью, которая напрямую связана с их диким происхождением, эволюционным развитием и эмоциональным состоянием.

В естественных условиях именно в эти часы они охотятся на добычу. Поэтому даже если ваш домашний питомец давно не занимается ловлей мышей, первоначальные инстинкты остаются неизменными. Часто они активны ночью, а в течение дня восстанавливают силы. Об этом пишет издание Daily Paws.

Кошки сохраняют энергию по принципу хищников

Подобно львам, тиграм и другим представителям больших кишащих, домашние коты проводят большую часть времени в состоянии покоя, чтобы накопить энергию для моментов, когда активность действительно необходима. В дикой природе это связано с охотой: сначала мобилизация всех сил, потом стремительный бросок.

Статистика показывает, что кошки в среднем спят 12-16 часов в сутки, а отдельные особи - до 20 часов. Это вполне природное явление.

Ваш кот не всегда находится в глубоком сне

Иногда то, что кажется полноценным сном, на самом деле является лишь поверхностной дремотой. Это явление называют "кошачьим сном". Глаза могут быть полуоткрыты, но уши продолжают двигаться и воспринимать звуки. Такая фаза позволяет мгновенно реагировать на любой шум – даже на шуршание упаковки с кормом.

Интересный факт: лишь примерно 25% кошачьего сна составляет глубокий сон, остальное время – это легкая дремота.

Возможно, животному просто скучно

Кошки являются чрезвычайно разумными созданиями, которым требуется постоянная стимуляция. Если они не получают достаточного внимания, физической нагрузки или новых впечатлений, начинают больше спать. Таким образом, мозг компенсирует недостаточную активность.

Помочь могут игрушки-головоломки, оконные лежаки для наблюдения, домашние туннели, полки и лазалки. Еще лучшим вариантом будет компания другого кота или ваши регулярные игры с любимцем.

Сон как способ преодоления стресса

Кошки отличаются необычайной чувствительностью. Стрессовые ситуации или изменения в привычной обстановке, такие как появление новых людей, ремонтные работы, переезд, другие животные или одиночество, часто провоцируют чрезмерную сонливость. Любимец будто скрывается во сне, пытаясь справиться с эмоциональным напряжением.

Тревожными сигналами являются длительное укрывательство, избегание контакта, сон в труднодоступных местах и изменения аппетита. В таких случаях следует обратиться к ветеринару или специалисту по поведению животных.

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Возможные проблемы со здоровьем

Если сон сопровождается дряблостью, потерей аппетита и избеганием двигательной активности, это может свидетельствовать о заболеваниях или болевых ощущениях. Часто кошки просто ложатся и остаются неподвижными часами – это может быть проявлением дискомфорта, который они не демонстрируют открыто.

Также следует обеспокоиться при внезапном увеличении продолжительности сна, отсутствии реакции на голос или лакомство, избегании любимых мест. В таком случае обязательно обратитесь к ветеринару.

Влияние сезонных изменений

Подобно людям, коты реагируют на изменения продолжительности светового дня. Осенью и зимой, когда света становится меньше, многие коты демонстрируют снижение активности и увеличение продолжительности сна. Это естественная реакция организма, схожая с гиббернацией у диких животных.

Рекомендуется обустроить теплые лежаки у окна и увеличить количество домашних игр, чтобы компенсировать сниженную активность.

Это может быть просто нормой

Иногда наиболее очевидный ответ оказывается наиболее правильным. Кошки являются настоящими мастерами отдыха. Они понимают, что качественный сон составляет основу здоровья. Поэтому если ваш мурчик активен в свои "рабочие" часы, имеет хороший аппетит и охотно играет — не стоит волноваться. Просто позвольте ему дремать.

На что следует обратить внимание

Резкие изменения в обычном режиме сна, нелюдимость или апатичность кота, изменения в аппетите, туалетных привычках и активности могут сигнализировать о проблемах, а не быть обычным поведением.

Кошки являются замечательными учителями по цене пауз в жизни. Они не спешат, не переутомляются и не пренебрегают отдыхом. Поэтому в следующий раз, увидев своего питомца, который спит у батареи или на вашей подушке, не пробуждайте его. Возможно, и вам стоит позволить себе короткий дневной "кошачий" сон ради здоровья.

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