Эксперт назвал 7 лучших перекусов для 'сжигания жира'

Полезные перекусы между едой могут помочь поддерживать стройную фигуру и ускорить процесс похудения. Важно правильно подобрать продукты, которые помогут держать баланс.

Эксперты из Eat This Not That рассказали, какие перекусы наиболее эффективны для сжигания жира.

Свежие овощи с хумусом

Хумус, сделанный из нутового пюре, содержит много растительного белка. Сочетание овощей с хумусом создает питательный и насыщенный перекус. Овощи содержат клетчатку, помогающую сжигать жир.

Смесь орехов и сухофруктов

Орехи и сухофрукты являются хорошим источником белка и клетчатки. Они также содержат полезные жиры, помогающие напитаться.

Греческий йогурт с ягодами

Греческий йогурт содержит много белка и пробиотиков. Йогурт может подавлять аппетит, ускорять метаболизм и способствовать потере веса. Ягоды добавляют клетчатки.

Яблоки с арахисовой пастой

Яблоки содержат клетчатку, а арахисовая паста – белок и полезные жиры. Этот перекус богат питательными веществами, которые помогут вам чувствовать себя сытым.

Кисломолочный творог

Кисломолочный творог является хорошим источником белка. Он низкокалорийный и насыщенный, поэтому отлично подходит для перекуса.

Тост с авокадо и яйцом

Авокадо содержит полезные жиры, а яйца – белок. Этот перекус обеспечивает безупречный баланс нужных веществ.

Полезные рулетики

Рулетики из индейки и сыра – это низкокалорийный перекус с высоким содержанием белка. Добавьте ломтики огурца для дополнительной насыщенности.

