Как получить щедрый урожай помидоров и бахчевых: секреты подкормки во время цветения

В этом году на участке помидоры уже начали активно цвести, а также появились первые завязи. Опытная огородница советует подкармливать их "баковой смесью", распыляемой на листьях.

Это помогает получить богатый урожай – большие сладкие плоды, а также защитить растения от болезней. Особенно важно поддерживать завязывание плодов на верхних ветвях, особенно когда погода нестабильна и чередуются прохладные и солнечные дни, пишет ТСН.

Так же этим раствором подпитывается и бахче. Несмотря на раннюю высадку рассады и изменчивые погодные условия, бахчевые культуры хорошо прижились и активно растут. Это еще раз подчеркивает, как важно своевременное внесение удобрений для здоровья растений и их плодоношения.

Для обработки помидоров и бахчевых овощей рекомендуется использовать такую смесь для опрыскивания:

Борная кислота: 10 г на 10 л воды. Бор – это микроэлемент, который имеет решающее значение при цветении и формировании плодов. Он обеспечивает правильное формирование пыльцы, ее жизнеспособность и успешное оплодотворение цветков. Если бора недостаточно, цветки могут опадать, а завязывание плодов будет слабым. К тому же борная кислота обладает фунгицидными свойствами, что помогает растениям защищаться от некоторых грибковых заболеваний. Особенно полезна она для помидоров, огурцов и картофеля.

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Монофосфат калия: 10 г на 10 литров воды. Это удобрение является важным источником фосфора и калия – ключевых макроэлементов для растений в период цветения и плодоношения. Фосфор способствует развитию корневой системы и активирует энергетические процессы, а калий улучшает качество плодов, увеличивает их размер и сладость, повышает устойчивость растений к болезням. Кроме того, калий помогает растениям эффективнее адаптироваться к погодным стрессам.

Ингредиенты следует тщательно растворить в небольшом сосуде, постоянно помешивая до полного растворения, после чего перелить в бак опрыскивателя.

Обработку желательно выполнять утром при отсутствии сильного ветра и яркого солнца. Это обеспечит равномерное нанесение раствора на листья и лучшую его усвояемость растениями. Также следует убедиться, что в ближайшее время не прогнозируется дождь, чтобы смесь не была смыта. Опрыскивание следует производить обильно, чтобы средство покрыло все части растения.

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