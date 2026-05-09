Может представлять серьезную угрозу для здоровья: названа опасная игрушка для собак

Ветеринар предостерег владельцев собак относительно одной из самых распространенных игрушек, которая, по его словам, может постепенно и незаметно наносить серьезный вред здоровью животных. Доктор Крис Браун рассказал, что более десяти лет наблюдал, как использование теннисных мячей влияет на состояние зубов собак.

Как пишет Express, проблема состоит в том, что внешнее покрытие таких мячей содержит нейлоновые волокна, созданные для выдерживания высоких нагрузок на теннисных кортах. В пасти собаки эти волокна работают как абразивный материал и буквально "шлифуют" зубную эмаль. Ветеринар сравнивает их действие с наждачной бумагой и подчеркивает, что регулярное жевание таких игрушек может привести к необратимым повреждениям.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

"Когда стирается эмаль и оголяется пульпа, где находится нерв, это уже невозможно полностью восстановить. Можно поставить пломбу, но отрастить зуб заново нет", — пояснил он. Отдельно специалист обратил внимание и на особенности зрения собак. Из-за ограниченного цветового восприятия животные могут хуже замечать игрушки во время игры.

"Большинство мячей, если они не ярко-оранжевые, для собак сливаются с травой. Поэтому игрушка буквально "исчезает" сразу после падения на зеленый фон", - отметил Крис Браун.

Напомним, мы уже писали, как понять, что собака испытывает боль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!