Не будут требовать много: топ неприхотливых пород собак

Выбирая собаку как компаньона, будущие владельцы обычно обращают внимание не только на внешность, но и на темперамент, уровень активности, потребность в уходе и совместимость с собственным ритмом жизни. Для людей с напряженным графиком, небольшим жильем или ограниченным временем для ухода особенно важны породы, не требующие сложного груминга, постоянной интенсивной нагрузки и чрезмерного внимания.

Эксперт по зооиндустрии Аксель Лагеркранц в комментарии для издания Express назвал четыре породы, которые считаются относительно неприхотливыми и хорошо подходят для современного образа жизни. Об этом сообщило издание Express.

Французский бульдог – один из самых популярных компаньонов для городской жизни. Короткая шерсть почти не линяет, поэтому уход сводится к минимуму: достаточно регулярного протирания влажной салфеткой и периодической чистки складок на мордашке. Эти собаки спокойны, любят быть рядом с хозяином и не нуждаются в много пространстве или долгих прогулках — хватит нескольких коротких выходов на улицу каждый день.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — нежная, кроткая и очень контактная порода. Шерсть средней длины линяет умеренно, а уход не составляет труда: достаточно регулярного вычесывания и купания раз в несколько месяцев. Кавалеры прекрасно адаптируются к квартире, быстро приучаются к лотку или коротким прогулкам и обожают проводить время с семьей, включая детей.

Такса – маленькая, но очень выносливая собака с характером. Короткошерстные разновидности практически не нуждаются в груминге – шерсть самоочищается, а линька минимальна. Таксы активны, но не гиперактивны: им достаточно нескольких прогулок и игр дома. Они легко приспосабливаются к любым условиям и отлично чувствуют себя как в квартире, так и в доме с садом.

Грейхаунд (английская борзая) часто ассоциируется с высокой скоростью и активностью, но на самом деле это одна из самых спокойных домашних пород. Короткая гладкая шерсть почти не линяет и не требует особого ухода. Грейхаунды обожают короткие интенсивные пробежки, после которых часами могут отдыхать на диване. Они независимы, хорошо переносят одиночество и идеально подходят для людей, желающих собаку с минимальными потребностями в уходе, но с элегантным видом и спокойным характером.

Эксперт подчеркивает: даже самые неприхотливые породы нуждаются в базовом уходе и внимании. Для здоровья и благополучия собаки важны:

сбалансированное питание, подобранное по размеру, возрасту и уровню активности;

ежедневные прогулки (хотя и короткие) и игры;

регулярные визиты к ветеринару и профилактические прививки;

умственная стимуляция – игрушки-головоломки, тренировки, новые команды;

комфортное место отдыха и достаточно внимания и любви от хозяина.

