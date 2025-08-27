Невероятно красивый тарт: что приготовить в сезон овощей

Сезон овощей в разгаре, а значит – время для ярких, легких и вкусных экспериментов на кухне!

Основа:

• Мука – 280 г;

• Сливочное масло – 120 г;

• Соль – 1 ч. л.;

• Сахар – 1 ч. л.;

• Яйцо – 1 шт;

• Холодная вода – при необходимости.

Начинка:

• Морковь;

• Кабачок;

• Цуккини;

• Яйца – 2 шт;

• Сливки – 150 мл;

• Сыр твердый – 150 г;

• Соль, перец;

• Масло;

• Приправы по вкусу.

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, масло, сахар и соль. Перетрите в крошку. Добавьте яйцо, замесите тесто, при необходимости немного холодной воды.

2. Заверните в пленку и оставьте в холодильнике на 20 минут.

3. Форму застелите пергаментом, выложите раскатанное тесто, проколите вилкой.

4. Выпекайте основание 15 минут при 190 °C.

5. Морковь, кабачок и цуккини нарежьте тонкими слайсами. Замаринуйте с растительным маслом, солью и перцем.

6. Для соуса смешайте сливки, яйца и тертый творог. Выложите его на основание.

7. Сложите овощи спиралью, смажьте растительным маслом.

8. Выпекайте еще 50 минут при 190 °C.