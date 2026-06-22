Орешки с вареной сгущенкой: рецепт вкуса детства
Как ни крути – это любимый вкус детства.
Помню, мы сами варили банки со сгущенкой по несколько часов. Я слышал истории о том, как они взрывались, когда забывали о воде 🫣 Но сейчас очень классно, что есть уже готовое вареное сгущенку Ириска.
Уже 70 лет высокого качества любимой продукции от сгущенки до масла.
Тесто на орешки:
260 г муки обыкновенной 10,5 белок
120 г масла 82.5%
85 г сахара + 10 г ванильного
50 г яиц
3 г разрыхлителя
Крем:
450 г вареного сгущенки Ириска
150 г масла
В мягкое масло добавляю весь сахар и яйцо и венчиком растираю добила пока не растворится сахар
добавляю просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваю быстро тесто и даю постоять пол часа в холодильнике под пленкой.
накатываю небольшие одинаковые шарики. Здесь уже под вашу форму вы должны знать, сколько нужно (я использую весы), и на небольшом огне на газе жарю орешки.
В общем, я люблю зарумяненное тесто, но в данном случае оно лучше работало когда не очень карамелизированное. Так легче исходило из формы.
охлаждаю. Края орешков подправляю через сито
Наполняю кремом из сгущенки вареного молока Ириска взбитого с маслом. Масло в данном случае держит изделие длиннее хрустящим. Но, конечно, можно и без масла. Как вам больше нравится.