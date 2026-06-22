Орешки с вареной сгущенкой: рецепт вкуса детства

Как ни крути – это любимый вкус детства.

Помню, мы сами варили банки со сгущенкой по несколько часов. Я слышал истории о том, как они взрывались, когда забывали о воде 🫣 Но сейчас очень классно, что есть уже готовое вареное сгущенку Ириска.

Уже 70 лет высокого качества любимой продукции от сгущенки до масла.

Тесто на орешки:

260 г муки обыкновенной 10,5 белок

120 г масла 82.5%

85 г сахара + 10 г ванильного

50 г яиц

3 г разрыхлителя

Крем:

450 г вареного сгущенки Ириска

150 г масла

В мягкое масло добавляю весь сахар и яйцо и венчиком растираю добила пока не растворится сахар

добавляю просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваю быстро тесто и даю постоять пол часа в холодильнике под пленкой.

накатываю небольшие одинаковые шарики. Здесь уже под вашу форму вы должны знать, сколько нужно (я использую весы), и на небольшом огне на газе жарю орешки.

В общем, я люблю зарумяненное тесто, но в данном случае оно лучше работало когда не очень карамелизированное. Так легче исходило из формы.

охлаждаю. Края орешков подправляю через сито

Наполняю кремом из сгущенки вареного молока Ириска взбитого с маслом. Масло в данном случае держит изделие длиннее хрустящим. Но, конечно, можно и без масла. Как вам больше нравится.