Почему следует уделять время чтению книг?

Дорогие друзья, сегодня первый день лета. Будем иметь три месяца на ментальную и физическую подготовку к следующим испытаниям холодных месяцев года. Стоит посмотреть свое плотное расписание, найдя в нем время не только для приятных, но и для несомненно полезных дел.

Чтение книг — это не просто способ получить новые знания или спокойно провести время. Результаты научных исследований свидетельствуют, что регулярное чтение может оказывать положительное влияние на работу мозга, психическое здоровье, качество сна и даже продолжительность жизни.

Чтение полезно не только в детстве. Даже если вы никогда не были упорным читателем, начать получать предпочтения от чтения можно в любом возрасте.

ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТУ МОЗГА

При чтении активно работают разные участки мозга, что со временем может даже изменить его структуру. Исследование 2020 г. выявило связь между лучшими навыками чтения у детей и большим объемом серого вещества, что играет важную роль в когнитивных функциях.

Преимущества чтения бумажных книг превосходят преимущества чтения по гаджетам. Книги также являются важной составляющей сохранения способности концентрироваться на длинных текстах в цифровом мире, где постоянный поток короткого контента сокращает продолжительность сосредоточенности.

РАЗВИВАЕТ ЭМПАТИЮ

Люди, регулярно читающие художественную литературу, часто лучше понимают эмоции, мысли и намерения других людей. Исследователи называют это "теорией разума" — умением представлять внутренний мир другого человека, что важно для построения и поддержания здоровых социальных отношений.

Один прочитанный роман вряд ли кардинально сменит человека. Однако исследования доказывают, что длительное чтение художественной литературы связано с более высоким уровнем эмпатии и лучшим пониманием других людей.

ОБОГАЩАЕТ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

Исследователи обнаружили, что понимание прочитанного и словарного запаса связаны между собой. Люди с лучшим пониманием прочитанного, как правило, имеют больший словарный запас, и наоборот: более богатый словарный запас облегчает восприятие новых текстов.

Развитые языковые навыки оказывают положительное влияние на обучение, профессиональное развитие и повседневное общение.

Сохраняет когнитивные способности у пожилых людей

Результаты 14-летнего исследования показали, что регулярное чтение может замедлить естественный процесс ухудшения когнитивных функций с возрастом. Чтение книг и журналов рекомендуется как один из способов поддерживать умственную активность в старшем возрасте.

Исследование, проведенное в Китае в 2022 году, также показало, что чтение положительно влияет на физическое и психическое здоровье пожилых людей.

УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО СНА

Чтение перед сном может помочь расслабиться и облегчить засыпание.

Для достижения наилучших результатов следует отдать предпочтение печатным книгам, а не чтению с экрана, поскольку синий свет, излучающий устройства, угнетает выработку мелатонина и мешает засыпанию.

Уменьшает УРОВЕНЬ СТРЕССА

Исследование 2020 года, в котором приняло участие 200 студентов, показало, что чтение для удовлетворения связано со снижением уровня стресса и улучшением эмоционального состояния. Существует даже библиотека — вспомогательный метод, использующий чтение для эмоциональной разгрузки и уменьшения тревожности.

МОЖЕТ СООБЩИТЬ УВЕЛИЧЕНИЮ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Исследователи, которые в течение 12 лет наблюдали более 3,5 тысяч взрослых, обнаружили: те, кто регулярно читал книги, жили примерно на 2 года дольше, чем те, кто не читал или читал только журналы и другие СМИ. Исследование показало, что у людей, читавших только книги, риск смерти снизился на 20%.

Это не значит, что чтение автоматически продлевает жизнь. Однако регулярное чтение может являться частью образа жизни, способствующей улучшению здоровья.

ЧТО ЧИТАТЬ

Лучшая книга – та, которую вы действительно хотите читать. Кому больше нравится научно-популярная литература, кому детективы или биографии, кто стремится отвлечься с помощью исторических романов или фэнтези. Главное – получать удовольствие от процесса.

Повторное перечитывание любимых книг также полезно. Согласно исследованиям, это улучшает эмоциональное самочувствие и усиливает чувство социальной связи.

По возможности не читайте только с гаджетов. Как утверждают исследования, люди, читающие бумажные книги, лучше запоминают прочитанное, чем те, кто читает те же тексты в цифровом формате.

Особенно важно, чтобы дети читали как можно больше, поскольку эффект от чтения является кумулятивным. Однако никогда не поздно воспользоваться всеми преимуществами чтения.

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ЧИТАТЬ БОЛЬШЕ

Только 10 минут: выделяйте каждое утро или каждый вечер (или то и другое) всего 10 минут, чтобы почитать (желательно бумажную) книгу без отвлечений. Если удобнее, можно задать себе цель прочитать определенное количество страниц в день.

Изучайте ассортимент: посетите библиотеку или книжный магазин и выберите интересующую вас книгу. Неважно, что, по вашему мнению, вы должны читать – сосредоточьтесь на том, что доставляет вам радость.

Избегайте сравнений с другими: неважно, сколько книг – 3, 20 или 50 – вы прочтете за год. Важен сам процесс.

Не заставляйте себя дочитывать книгу, которая вам не нравится. В этом нет ничего дурного. Лучше возьмите ту книгу, которая вам сейчас по душе.

Мой личный план чтения книг был сформирован в начале весны. Он предполагает одну прочитанную книгу в месяц. В самом деле, оказалось не так уж сложно найти полчаса в день, чтобы переключить внимание на интересную историю из жизни других.

Через 25 лет снова прочитал дилогию Харуки Мураками "Охота на овцу" и "Танцуй. Танцуй. Танцуй". Очень советую, последнее прочтение открыло новые смыслы этих необычайно талантливых произведений.

Только что закончил "Город" Валерьяна Подмогильного — без сомнения, один из лучших романов времен Расстрелянного Возрождения.