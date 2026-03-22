Сырники с яблоками на рисовой муке

Хелси-творожники

Готовим вместе с нейроэндокринологом Евгенией Рогальской @rohalska_md

Именно благодаря ей в свои 46, я чувствую себя на 30.

К рецепту:

350 г кисломолочного творога

2 сладких яблока

1 желток

немного корицы

1 п. ванильного сахара

~40 г рисовой муки

Для обжаривания мы использовали кокосовое масло – это очень ароматно и полезно, но можно взять любое масло без запаха.

Домашний сыр нужно хорошо отжать от лишней жидкости – это очень важно.

Потом мне нравится протереть его через сито.

Сладкое яблоко очищаю от кожуры и нарезаю очень мелко. Здесь важно именно нарезать мелко, чтобы яблоко не пустило сок, но потом приготовилось в сырниках.

В протертый сыр добавляю желток, ванильный сахар, муку и корицу. Замешиваю вилкой и добавляю нарезанное яблоко. У меня получилось ~175 г.

Аккуратно замешиваю все с яблоком. Формирую шарики, с помощью ножа придаю форму сырникам, немного подсыпая рисовой мукой.

Обжариваю на маленьком огне, пока не появится румяная корочка. Переворачиваю, снова обжариваю в корочку, затем еще раз переворачиваю на обе стороны, но уже под крышкой, чтобы сырники приготовились внутри (или можно поставить в духовку на 5–6 мин.)

Выходят не кисленько-сладкие сырники. Очень ароматные, полезные и вкусные как горячими, так и холодными!

Желаем вам вкусного.

