Українська
Рецепты

Вкусное мороженое всего из 2-х ингредиентов

Владимир Ярославский

Вкусное мороженое всего из 2-х ингредиентов
Вкусное мороженое всего из 2-х ингредиентов

Сливки и сгущенка!

Для вкусности нужно:

450 г сливок 33-35%

280 г сгущенки (или сливки)

Вафельные стаканчики по желанию

Я еще брал фруктовую начинку – черную смородину

100 г смородины

20 г сахара

1-1,5 г пектина

сок немного

15 г воды

  • смешиваю пектин с сахаром, добавляю все к смородине с каплей лимонного сока и ложкой воды, довожу до хорошего кипения, варю пару минут и затем перебиваю блендером и охлаждаю. Пектин не дает ягодной части не замерзать и пюре остается эластичным в мороженом.
  • сливки нужно минимум сутки охладить в холодильнике (сгущенка тоже должна быть из холодильника). Емкость, в которой сбиваете, тоже должна быть охлаждена
  • сбиваю сливки на большой скорости, когда они взбиты, но еще очень эластичная пена, добавляю сгущенку в несколько приемов, продолжая взбивать, затем еще пару минут - смесь становится густой (очень важно чтобы все было холодным)
  • смесь выкладываю в форму, оставляю где-то 1/5 сливок и смешиваю их с фруктовым пюре.

Источник:instagram.com

РецептРецептыБлоги