Вкусное мороженое всего из 2-х ингредиентов
Сливки и сгущенка!
Для вкусности нужно:
450 г сливок 33-35%
280 г сгущенки (или сливки)
Вафельные стаканчики по желанию
Я еще брал фруктовую начинку – черную смородину
100 г смородины
20 г сахара
1-1,5 г пектина
сок немного
15 г воды
- смешиваю пектин с сахаром, добавляю все к смородине с каплей лимонного сока и ложкой воды, довожу до хорошего кипения, варю пару минут и затем перебиваю блендером и охлаждаю. Пектин не дает ягодной части не замерзать и пюре остается эластичным в мороженом.
- сливки нужно минимум сутки охладить в холодильнике (сгущенка тоже должна быть из холодильника). Емкость, в которой сбиваете, тоже должна быть охлаждена
- сбиваю сливки на большой скорости, когда они взбиты, но еще очень эластичная пена, добавляю сгущенку в несколько приемов, продолжая взбивать, затем еще пару минут - смесь становится густой (очень важно чтобы все было холодным)
- смесь выкладываю в форму, оставляю где-то 1/5 сливок и смешиваю их с фруктовым пюре.