Большинство кулинаров портит этим блюдо: когда на самом деле следует солить холодец

Холодец является традиционным украинским блюдом. Очень важным аспектом его приготовления является момент добавления соли.

Значительная часть кулинаров часто делает ошибку именно на этом этапе, что может привести к пересоленности, недосоленности или плохому застыванию холодца. Подробными советами по правильному солению этого блюда поделились на сайте "Хозяйка".

Почему нельзя солить холодец в начале варки

Во время длительной варки холодца (6-8 часов) вода испаряется, а соль остается в бульоне, если добавить ее в начале. Это может привести к пересолу блюда. Добавляя воду в бульон, вы не исправите ситуацию, поскольку это может испортить вкус и консистенцию холодца.

Читайте также: Кулинары раскрыли секрет, как спасти пожелтевшее сало

Когда следует солить холодец

Соль рекомендуется добавлять за час-полтора до окончания варки мяса. Этого времени достаточно, чтобы оно просолилось, а воды не испарилось слишком много.

Для определения количества соли нужно учитывать соотношение: на каждые 2 литра бульона и 1 кг мяса рекомендуется использовать 1,5 чайной ложки соли. Важно использовать обычную, крупную соль, поскольку мелкая в том же количестве может пересолить мясо и бульон.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить вкусный холодец, который порадует вас и вашу семью.

Напомним, ранее кулинары раскрыли секрет, как сделать холодец прозрачным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!