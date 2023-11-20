"Говядина" – точно о еде?: Как на украинском называется мясо скота

Языковые эксперты осветили, как использовать в украинском языке термины для обозначения мяса крупного рогатого скота, избегая суржика и используя более литературные варианты.

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Языковеды советуют избегать слова "говядина", которое они считают суржиком, пишет УНИАН. Использование предложенных соответствий может придать вашему языку точность и литературность.

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Говядина (ударение на первом слоге): этот вариант признан языковедами как корректный и литературный. Воловина (ударение на втором слоге): еще одно элегантное выражение, которое можно использовать в разговорном и письменном языке. Телятина : для обозначения мяса молодого крупного рогатого скота.

Чтобы дать конкретные примеры, можно обратиться к украинской художественной литературе:

"Подают на стол борщ, а за ним говядину, щедро политую вкусным соусом и приправленным со свежими травами" (Цветок-Основьяненко, II, 1956, 68).

"На втором блюде есть капуста и воловина, которую подают после вкусного супа" (Иван Франко, X, 1954, 153).

С помощью этих терминов можно точно и красноречиво описать разнообразные блюда из мяса крупного рогатого скота, отмечая их вкусовую и культурную ценность.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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