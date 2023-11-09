Зачем добавлять воду во время приготовления яичницы: кулинарный лайфхак

Приготовление яичницы и омлета – это несомненно один из самых доступных вариантов завтрака. Это блюдо не только легко в приготовлении, но и поражает скоростью, с которой можно наслаждаться вкусным завтраком, даже если вы спешите на работу.

Видео дня

Но не всегда получается вкусно и идеально. Различные непредсказуемые обстоятельства могут привести к тому, что яичница выглядит не так, как вы планировали. Об этом пишет ТСН.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Иногда белок может остаться не полностью свернутым, образуя "сопли". В другой раз белок может стать плотным, но желток останется жидким. Однако существует простой способ достижения баланса, когда белок полностью сворачивается, а желток остается нежным.

Чтобы добиться идеального результата, просто добавьте немного воды во время жарки яичницы. Это позволит изменить процесс жарки, переводя его в направление приготовления на пару.

Для этого нужно налить немного воды во время жарки. Таким образом, белок и желток достигнут желаемой консистенции, и блюдо будет идеальным всего за несколько минут. Признаком готовности будет появление тонкой белой плёнки на поверхности желтка.

Можно опробовать два способа. Первый предполагает жарку яичницы на минимальном количестве масла в течение первых секунд. Воду следует добавлять, когда белок немного станет менее прозрачным. При этом важно прикрыть сковороду крышкой, чтобы удержать пару.

Второй способ предполагает добавление воды в самом начале жарки. Разогрейте сковороду, налейте узкий слой воды, чтоб покрыть ее дно. Когда вода закипит, разбейте яйца, убавьте температуру и прикройте крышкой. Через минуту солите и прикрывайте снова, учитывая нужную консистенцию белка – две минуты для жидкого и пять для плотного.

Советуем также обратить внимание на рецепт тыквенной каши.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!