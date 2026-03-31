Их тяжелее всего дрессировать: топ самых упрямых пород собак

Распространено мнение, что достаточно воспитать собаку до двух лет и на этом обучение завершается. Однако это не соответствует действительности. Уход и дрессировка – это непрерывный процесс на протяжении всей жизни животного, причем каждая порода имеет свои особенности.

Об этом рассказал профессиональный кинолог Алексей Локтионов в интервью РБК-Украина. По его словам, обучение собаки не имеет четкой "конечной точки" — навыки нужно постоянно поддерживать и развивать, равно как и у людей.

Он отмечает, что даже в зрелом возрасте собаки способны обучаться. К примеру, в его практике был 13-летний йоркширский терьер, который продолжал осваивать новые навыки. Если нет серьезных проблем со здоровьем, возраст не препятствует обучению.

Кинолог также упоминает сложные случаи практики. В частности, бигль, переживший потерю хозяина во время оккупации, имел серьезные психологические проблемы и агрессию. После специальной реабилитации животное смогло адаптироваться к новой среде и семье.

Относительно способности к обучению существует условный "рейтинг интеллекта" собак, и некоторые породы действительно быстрее усваивают команды. Впрочем, это не значит, что с ними проще. Напротив – умные собаки могут быть хитрыми и даже манипулировать владельцем, если с ними не работать системно.

Например, бордер-когда быстро учатся, но требуют постоянного внимания и тренировок. Без этого даже самые способные животные могут создавать трудности для владельцев.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

В то же время существуют породы, которые считаются более упрямыми. Среди них, например, бульдоги. Они тоже способны учиться, но требуют большего терпения и повторений. При этом результат, если его добиться, будет устойчивым. В то же время быстро обученные команды без регулярного повторения могут так же быстро забываться.

Специалист отмечает, что все собаки реагируют на три основных типа мотивации: еду, игру и социальное взаимодействие. Подход нужно подбирать индивидуально, учитывая характер и особенности породы.

Некоторые популярные породы, например французские бульдоги, выводились больше для компании, чем для сложного обучения. Однако и у них могут проявляться инстинкты, например охотничьи, иногда влияющие на поведение.

Напомним, мы уже писали о топ самых игривых собак.

