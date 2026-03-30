Могут создать трудности для новичков: топ пород собак, нуждающихся в особом уходе

Некоторые популярные породы собак могут оказаться непростыми для содержания, особенно для людей без опыта. Ветеринар Том Райнд-Татт объяснил, с какими трудностями чаще всего сталкиваются владельцы и почему важно выбирать животное в соответствии с собственным образом жизни.

Эксперт отмечает, что многие принимают решение эмоционально — под влиянием соцсетей или внешнего вида собаки. В то же время содержание домашнего питомца — это долгосрочная ответственность, которая требует времени, финансов и должной подготовки. Он подчеркивает: не существует "плохих" пород, но не все подходят новичкам. Об этом сообщило издание The Sun.

К сложным породам относится Французский бульдог. Несмотря на популярность, эти собаки часто испытывают проблемы с дыханием и нуждаются в дорогостоящем лечении. Они также плохо переносят жару и интенсивные физические нагрузки.

Сибирский хаски известен выносливостью, но требует значительной ежедневной активности — не менее двух часов. Без надлежащих нагрузок такие собаки могут вести себя деструктивно, а также нуждаются в хорошо огражденной территории.

Бордер-колли — одна из самых умных пород, которая быстро учится, но нуждается в постоянной умственной и физической стимуляции. Ее отсутствие часто приводит к проблемному поведению, что усложняет содержание для неопытных владельцев.

Кокер-спаниель сильно привязывается к хозяину и тяжело переносит одиночество. Поэтому такие собаки требуют много внимания, что может быть сложно для людей с насыщенным графиком.

Такса также популярна, однако имеет повышенный риск проблем с позвоночником. По словам ветеринара, примерно у каждой четвертой собаки этой породы может развиться заболевание межпозвоночных дисков, лечение которого дорогостоящее. Кроме того, их дрессировка часто требует терпения.

