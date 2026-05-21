Они могут быть агрессивными: какие породы собак лучше не сводить семьям с детьми

Если вы планируете завести собаку в семье с детьми, важно заранее оценить особенности породы: характер, уровень энергии и реакцию на шум и нарушение личных границ. Некоторые породы могут быть сложными для жизни рядом с малышами из-за размера, темперамента или охотничьих инстинктов.

Ниже – подборка пород, с которыми родителям следует быть особенно осторожными. Об этом пишет SprucePets.

Активные и сильные породы

Веймаранер – очень энергичные охотничьи собаки. Они нуждаются в больших физических нагрузках и могут играть слишком резко, что создает риск для маленьких детей.

Хаски – выносливые и сильные собаки с любовью к активным играм. Из-за силы и импульсивности могут случайно травмировать ребенка во время игры.

Аляскинский маламут — еще больше и мощнее хасков. Нуждаются в постоянной нагрузке, и без него становятся неуправляемыми и слишком "бурными" в поведении.

Ротвейлер – сторожевая порода с сильным защитным инстинктом. В шумной среде может неправильно интерпретировать детские игры как опасность.

Бульмастиф — очень большие и дружелюбные собаки, но из-за веса и габаритов могут нечаянно сбивать ребенка во время игры.

Маленькие, но с непростым характером

Чихуахуа — несмотря на миниатюрность, часто носит резкий характер и может защищаться укусами, если испытывают дискомфорт.

Пекинесы - склонны к ревности и не всегда терпят чрезмерное внимание или активность детей.

Ши-тцу – спокойные, но могут быть неудобными в быту из-за привычки постоянно крутиться под ногами, что создает риск падений.

Охранные и "независимые" породы

Акита-ину — врожденные охранники, настороженно относящиеся к незнакомцам и чрезмерно реагирующие на гостей в доме.

Чау-чау – внешне спокойные, но довольно независимые и чувствительные к шуму и хаотическому поведению детей.

Ротвейлер (повторно как охранная порода) требует четкой социализации, иначе может слишком серьезно реагировать на активные игры.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Пастуши и "контролирующие" собаки

Австралийская овчарка – очень умная порода с сильным пастушим инстинктом. Может "контролировать" детей, воспринимая их как стадо.

Охотничьи и чувствительны к стрессу

Грейхаунд — несмотря на спокойный характер дома, плохо переносит шум и суету, а также выраженные охотничьи инстинкты.

Большинство сложностей во взаимодействии собак и детей связано не с "плохими" породами, а с сочетанием большой энергии, инстинктов и недостаточной социализации. Именно поэтому перед выбором собаки важно учитывать не только внешность, но и особенности поведения породы.

Напомним, мы уже писали, как понять, что собака испытывает боль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!