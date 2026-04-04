Спокойны и легко поддаются дрессировке: топ пород собак для начинающих

Как отмечают ветеринары и владельцы домашних животных, каждая собака носит свой уникальный характер. Одни — надежные охранники, другие — сообразительные компаньоны или настоящие "источники позитива", постоянно заставляющие улыбаться.

Об этом сообщает GoodHousekeeping. Поведение собак также сильно отличается: одни обожают активные прогулки и путешествия, тогда как другие предпочитают спокойный отдых дома.

Некоторые породы нуждаются в регулярном уходе за шерстью или имеют склонность к определенным заболеваниям. Поэтому выбор собаки должен зависеть от образа жизни и ожиданий будущего владельца.

В то же время доктор ветеринарной медицины Сара Кортрайт, не советует начинающим заводить щенков. Несмотря на их привлекательность, они требуют гораздо большего времени, внимания, терпения и ветеринарного ухода, что может стать сложным вызовом для новичков.

Специалисты подчеркивают, что щенок - это большая ответственность. Для тех, кто впервые берет домашнего питомца, более простым вариантом может стать усыновление взрослой собаки, чем приобретение породистого щенка.

Оптимальным выбором могут стать собаки в возрасте от 1 до 5 лет, ведь они уже носят сформированный характер и обычно лучше подходят для семейной жизни. Среди пород, часто рекомендующих новичкам, — спокойные и дружелюбные собаки, в частности бишон фризе.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Бишон фризе – это маленькие пушистые собаки, которые почти не линяют и считаются гипоаллергенными. В то же время они нуждаются в регулярном уходе, но благодаря компактному размеру их проще удерживать и выгоднее обслуживать.

Еще один вариант – собаки смешанных пород из приютов. Такие животные часто имеют меньше проблем со здоровьем, чем породистые щенки, и нередко уже социализированы, приучены к базовым правилам и вакцинированы.

Взрослая собака также имеет сформированный характер, что позволяет лучше предсказать ее поведение. Кроме того, взяв животное из приюта, можно не только найти надежного друга, но и подарить ему шанс на новую жизнь.

Напомним, мы уже писали о топ самых игривых собак.

