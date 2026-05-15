Жара представляет для них серьезную опасность: какие породы собак тяжело переносят высокие температуры

Когда температура воздуха превышает +25°C, для собак возрастает риск теплового стресса, а при жаре свыше +30°C опасность солнечного удара становится особенно высокой. Тяжелее всего жаркую погоду переносят отдельные породы, предупреждают ветеринары.

Об этом сообщает Daily Express. Ветеринарка Сюзанна Мойес объясняет, что некоторые физиологические особенности делают собак особенно уязвимыми к перегреву. Речь идет прежде всего о породах с короткой и плоской мордой — так называемых брахицефалов.

К группе риска относятся:

Мопс;

боксер;

Бостон-терьер;

Бульдог.

Из-за особого строения дыхательных путей таким собакам сложнее охлаждать организм в жару.

Также тяжело переносят высокие температуры породы с густым двойным мехом:

Чау-чау;

Золотистый ретривер;

Сибирский хаски;

Немецкая овчарка.

Их шерсть задерживает тепло, из-за чего организм быстрее перегревается.

Отдельно ветеринары обращают внимание на Грейхаунд. Несмотря на короткую шерсть, эти собаки тоже чувствительны к жаре, ведь кожа их практически не защищена от солнечных лучей.

Повышенный риск имеют также пожилые животные и собаки с лишним весом.

Признаки перегрева у собаки

Тревожными симптомами могут быть:

учащенное или тяжелое дыхание;

сильное слюноотделение;

потемнение десен;

рвота;

шаткая походка или слабость.

При подозрении на тепловой удар животное нужно немедленно перенести в прохладное место и постепенно охлаждать с помощью влажных полотенец. Использовать ледяную воду или лед непосредственно на тело собаки не рекомендуется, поскольку это может привести к шоку.

Как помочь собаке пережить жару

Специалисты советуют не оставлять животных в остекленных помещениях или на балконах, где температура воздуха быстро повышается. Лучше всего обустроить место для отдыха в прохладной комнате, лучше на нижнем этаже дома.

Для лучшей циркуляции воздуха можно использовать вентилятор, однако поток воздуха не следует направлять прямо на собаку.

Также помогут:

свежая вода с кубиками льда;

охлаждающее лакомство или замороженные игрушки;

регулярное расчесывание шерсти;

летняя стрижка для длинношерстных пород в период сильной жары.

