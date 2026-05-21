Баскский чизкейк

Тот самый десерт с запеченной корочкой, нежной серединкой и вкусом, который сложно забыть. А главное, этот чизкейк готовится попроще, чем кажется!

Ингредиенты:

• Сливочный крем-сырь – 500 г

• Крахмал - 40 г

• Сахар – 200 г

• Яйца – 4 шт.

• Сливки – 150 г

• Ванильная палочка – 1 шт. (или ванильный сахар 20 г)

• Соль

• Сок половины лайма

• Шоколад для декора – по желанию

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты и взбейте миксером тесто.

2. Застелите форму пергаментом и влейте чизкейк в форму.

4. Готовьте при 220 градусах в духовке 15 минут и затем снизьте температуру до 160-180 градусов еще на 15 минут. Следите за тем, чтобы корочка не перегорела.

5. Оставьте чизкейк еще на 5–7 часов в холодильнике. Подавайте, добавив сверху растопленный шоколад.