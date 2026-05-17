Чечевичный хлеб. Без глютена, белковый, полезный и очень простой в приготовлении
Хлеб какой можно!
Во-первых, чечевица, как и все бобовые, очень полезна для организма. Во-вторых, получается действительно вкусно – проверил!
Рецепт:
300 г красной чечевицы (замочить на ночь в 1 л воды)
3 яйца
150 г сметаны 15% или греческого йогурта
10 г разрыхлителя
10 г соли
1/2 ч.л копченой паприки
1 ч.л веганских дрожжей
1/2 ч.л. сухого чеснока
30 г масла
Семена для посыпки
Готовить очень легко! На ночь замачиваем красную чечевицу в холодной воде. Утром сливаем избыток воды через сито.
В чашу блендера добавляю чечевицу, йогурт, яйца, соль, копченую паприку и сухой чеснок. Если нет веганских дрожжей – просто добавьте немного больше чеснока или немного свежего тимьяна. Все хорошо перебиваю в однородную смесь. В процессе добавляю растительное масло. Лучше оливковое.
Форму смазываю маслом, выстелите пергаментом и выкладываю тесто. Посыпаю семенами и ставлю в разогретую духовку 175 градусов примерно на 50 мин. Готовность проверяйте термометром (96 градусов) или деревянной шпажкой.
Вынимаю из формы и охлаждаю под полотенцем.
Это один из самых простых вариантов хлеба без глютена. Мне очень нравилось! Особенно со сливочным маслом.
