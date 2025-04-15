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Как мозг "убеждает" нас съесть сладкое

Наталья Самойленко

Как мозг 'убеждает' нас съесть сладкое
Как мозг ''убеждает'' нас съесть сладкое

Вы тоже замечали, что после полноценного обеда вдруг появляется желание сладкого? Как будто в желудке открывается отдельное место для десерта? Это явление даже называется — dessert stomach, или "десертный желудок".

Почему это происходит? Наконец-то есть ответ!

В исследовании 2024 года, опубликованном в Science, нейробиологи создали для мышей условия, похожие на наш обед: сначала животные ели обычную пищу до полного насыщения, а затем им предлагали "десерт". Если это была та же еда, они ели немного. А вот если десертом был сахарный корм – мыши съедали в 6 раз больше калорий!

Это явление управляется мозгом!

При употреблении сладкого и даже при его восприятии (запах, вкус, вид) в гипоталамусе активировались нейроны POMC – те же, что отвечают за чувство сытости. Но вместо того, чтобы "выключать аппетит", они высвобождали β-эндорфин - природный опиоид, стимулирующий зону удовольствия. И это создавало ощущение: "еще немного, потому что это приятно".

Мозг буквально говорил: "Да, ты сыт, но ведь это САХАР!"

Интересно, что этот эффект не вызывала жирная или обычная пища – только сахар. А когда исследователи блокировали опиоидные рецепторы, мыши прекращали потреблять сахар сверх нормы. Однако у голодных мышей блокировка не работала — то есть тяга к десерту возникает именно в условиях сытости, а не голода.

Аналогичные результаты наблюдали и у людей: в МРТ-исследовании те же области мозга активировались в ответ на сладкое.

Что это значит?

Наш мозг эволюционно настроен искать сахар как источник быстрой энергии. Так что мозг буквально "держит место" на случай, если вдруг появится шанс его получить. В современном мире, где сахар избыточный, это ведет к перееданию и зависимости.

Практические советы:

Сбалансированное питание уменьшает потребность в десерте.

Осознанность = сила: десерт – не зло, если он не способ заглушить эмоции.

Физическая активность естественно повышает дофамин и снижает потребность в сладкой награде.

Ибо главное — не запрещать, а понимать. И иногда позволять себе десерт — с удовольствием, без вины и точно не "в обход мозга".

Источник:instagram.com

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