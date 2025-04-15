Как мозг ''убеждает'' нас съесть сладкое

Вы тоже замечали, что после полноценного обеда вдруг появляется желание сладкого? Как будто в желудке открывается отдельное место для десерта? Это явление даже называется — dessert stomach, или "десертный желудок".

Почему это происходит? Наконец-то есть ответ!

В исследовании 2024 года, опубликованном в Science, нейробиологи создали для мышей условия, похожие на наш обед: сначала животные ели обычную пищу до полного насыщения, а затем им предлагали "десерт". Если это была та же еда, они ели немного. А вот если десертом был сахарный корм – мыши съедали в 6 раз больше калорий!

Это явление управляется мозгом!

При употреблении сладкого и даже при его восприятии (запах, вкус, вид) в гипоталамусе активировались нейроны POMC – те же, что отвечают за чувство сытости. Но вместо того, чтобы "выключать аппетит", они высвобождали β-эндорфин - природный опиоид, стимулирующий зону удовольствия. И это создавало ощущение: "еще немного, потому что это приятно".

Мозг буквально говорил: "Да, ты сыт, но ведь это САХАР!"

Интересно, что этот эффект не вызывала жирная или обычная пища – только сахар. А когда исследователи блокировали опиоидные рецепторы, мыши прекращали потреблять сахар сверх нормы. Однако у голодных мышей блокировка не работала — то есть тяга к десерту возникает именно в условиях сытости, а не голода.

Аналогичные результаты наблюдали и у людей: в МРТ-исследовании те же области мозга активировались в ответ на сладкое.

Что это значит?

Наш мозг эволюционно настроен искать сахар как источник быстрой энергии. Так что мозг буквально "держит место" на случай, если вдруг появится шанс его получить. В современном мире, где сахар избыточный, это ведет к перееданию и зависимости.

Практические советы:

Сбалансированное питание уменьшает потребность в десерте.

Осознанность = сила: десерт – не зло, если он не способ заглушить эмоции.

Физическая активность естественно повышает дофамин и снижает потребность в сладкой награде.

Ибо главное — не запрещать, а понимать. И иногда позволять себе десерт — с удовольствием, без вины и точно не "в обход мозга".