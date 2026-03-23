Морковно-яблочная пастила: когда хочется вкусного и полезного

После зимы хочется воздушности, свежести и витаминов.

Чего-то вкусного, но вместе с тем полезного и у меня есть идея.

Витаминная бомба всего из 3-х ингредиентов. Нежная, ароматная и очень проста в приготовлении/

Ингредиенты:

• Морковь - 3-4 шт

• Яблоки – 3–4 шт

• Апельсин - ½ шт

• Желатин – 15 г

• Вода – 100–150 мл

Способ приготовления:

1. Морковь очистите и нарежьте кусочками.

2. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кусочками.

3. Переложить морковь и яблоки в кастрюлю, добавить воду, накрыть крышкой и тушить до мягкости.

4. Перебейте массу блендером до однородного пюре.

5. Добавьте сок половины апельсина.

6. Добавьте предварительно набухший желатин и хорошо перемешайте.

7. Взбейте массу миксером в легкую, воздушную текстуру.

8. Форму застелите пленкой, вылейте массу и накройте сверху пленкой в контакт.

9. Отправьте в холодильник на 3-4 часа до полного застывания.

10. Извлеките пастилу из формы, снимите пленку и нарежьте кубиками.

Полезен десерт, который хочется есть еще и еще. А вы любите такие простые десерты без лишнего сахара?