Пришло время готовить уникальный продукт: квашеные лимоны

Лето так быстро кончилось, что еще столько и скоро Новый год.

А пока он не наступил, понемногу и медленно, пока еще незаметно, но неотвратимо наступает осень, которая потянет за собой дожди, слякоть, серость и желание снять весь стресс, что значит для многих хорошо наесться.

Поскольку противостоять этому будет непросто, желательно хотя бы нравственно подготовиться: стараться употреблять больше здоровой пищи, чем наоборот.

Именно поэтому осенью приходит время квасить. Капусту, огурцы, а можно попробовать и лимоны.

Привычка есть квашеные лимоны очень распространена в Египте, Марокко, Израиле и многих других восточных странах.

И, с точки зрения науки, здесь очень много полезностей:

1. Квашенные продукты – это пребиотики, которые являются хорошей пищей для полезных бактерий, живущих в нашем толстом кишечнике и влияют на очень много процессов: на здоровье нервной системы, профилактику потери памяти, профилактику болезни Альцгеймера, воспалений кишечника и многих видов рака, а также сахарного диабета.

С возрастом наша микрофлора кишечника стареет так же, как и мы, а это значит, что полезных бактерий становится все меньше, а свято место пусто не бывает, поэтому на смену им приходят недружественные и откровенно враждебные бактерии, от которых ничего хорошего ждать не нужно.

Чтобы этого не произошло, начинайте квасить и есть квашеные овощи, особенно тогда, когда едите что-нибудь мясное и рыбное.

2. Лимоны – это не просто источник витамина С, как нас учили в школе, но и источник многих биологически активных веществ, в частности, #гесперидина, #нарингенина и #спермидина, которые являются ингибиторами (замедлителями) многих белковых молекул, образующихся при воспалении и старении, в частности, провоспалительной молекул.

Употребление лимонов нормализует уровень холестерина и триглицеридов, чрезмерно вызывающих прогрессирование атеросклероза.

Лимоны могут сделать нас даже немного счастливее, потому что обладают антидепрессивным действием, и умнее, потому что стимулируют экспрессию генов нейротропного фактора роста #BDNF (это белковая молекула, которая восстанавливает нервные клетки и способствует образованию новых).

Попытайтесь сделать квашеные лимоны в мини-версии: возьмите один большой лимон и его квастое.

Режете лимон так, как Вам хочется.

Складываете в баночку.

Переводите калиной (национальный привкус)

Заливаете подсоленной водой. Это примерно 1 неполная чайная ложка соли на стакан воды, когда соли будет многовато, лимоны не вкасятся (в этом слове только три гласных, вот как хорош наш язык:)

Заливаете, прикрываете крышечкой и ждете.

Ждать нужно долго: минимум неделю, или две, или месяц, если лимоны порезаны крупно.

Когда вквася, положите в холодильник.

Но у меня есть подозрение, что ежедневно по кусочку, ко Дню Х (когда они будут готовы к употреблению), у Вас ничего в банке не останется.

Поэтому сразу квасц два:)