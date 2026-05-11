Самые вкусные маринады для шашлыка, которые сделают мясо невероятным
Друзья, сезон пикников официально открыт! Сегодня я покажу вам 4 фантастических маринада, которые сделают ваше мясо легендарным.
Каждый маринад рассчитан на 1 кг мяса.
1️⃣ Лук + Кефир 🧅• 2 большие луковицы (измельчить или натереть)
• 100 мл кефира
• 1 ч. л. черного перца + 1 ч. л. кориандра
• 1 ст. л. сушеного чеснока + 1 ст. л. сахара
• 1 ч. л. соли с горкой
2️⃣ Соевый
• 6 ст. л. соевого соуса
• 2 ст. л. меда + 2 ст. л. оливкового масла
• Сок 1 лимона + 1 ст. л. острого соуса
• 4 зубчика чеснока + 1 ст. л. имбиря (корень или сушеный)
3️⃣ Кисло-сладкий
• 150 мл лимонада или сока
• Сок 1 лайма или лимона
• 2 ст. л. острого соуса (регулируйте под себя)
• 1 ч. л. черного перца + 1 ч. л. кориандра
• 1 ст. л. сушеного чеснока + 1 ч. л. соли с горкой
4️⃣ Томатный
• 3-4 средних томата
• 1 луковица + 4 зубчика чеснока
• 1 ч. л. черного перца + 1 ст. л. паприки
• 1 ст. л. сахара + 1 ч. л. соли с горкой