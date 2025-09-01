Шницель из баклажана: хрустящий и сочный

Хрустящий, сочный баклажан - получилось вкусно даже без мяса!

На 1 человека берем 1 баклажан:

Баклажаны 5-6 шт

Пармезан или ваш любимый сыр

400 г томатов в собственном соке

1 луковица

3 зубчика чеснока

Дополнительно можно порубить свежих томатов или добавить черри.

Базилик, душица, тимьян

200 г муки

75 г кукурузного крахмала

Специи: паприка, кориандр, сушеный чеснок, черный перец, соль

Несладкие кукурузные хлопья или панировочные сухари

Выбираю молодые баклажаны, прокалываю их вилкой и запекаю в духовке при 250 ° С 20-25 мин до мягкости. Накрываю пленкой или фольгой и охлаждаю.

Очищаю баклажаны от кожуры, немного разминаю вилкой – просто чтобы получился плоский "стейк". Подсаливаю.

Муку смешиваю с крахмалом, добавляю специй по полчайной ложки, свежемолотый перец, соль, иссеченные свежие травы (можно и сушеные, но стоит немного измельчить).

В мучную смесь добавляю воды, чтобы тесто было как на блине. Хлопья измельчаю и выкладываю в отдельную емкость. Готовлю масло для жарки.

Баклажан осторожно погружаю в кляр с обеих сторон, затем в хлопья, встряхиваю лишнее и жарю на среднем огне с обеих сторон.

В сковороде отдельно готовлю соус из свежих томатов: мелко режу лук, обжариваю, добавляю чеснок и свежие травы, помидоры в собственном соке и еще немного свежих сеченных. Тушу на медленном огне 10–12 мин, чтобы пошла лишняя кислота и они стали сладкими и по консистенции как соус.

На тарелку выкладываю теплый соус, натираю на него пармезан, сверху кладу горячие шницели и еще раз присыпаю пармезаном.

Ну, очень вкусно! Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями.