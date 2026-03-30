Сочные слойки с фаршем: рецепт

Сегодня у меня ленивое настроение, поэтому собственноручно тесто решило не готовить. Хвала полуфабрикатам!

Но я знаю, что если и работать с слоеным тестом, то только на пергаменте, чтобы оно не пристало к противню.

Ингредиенты:

• Слоеное тесто — 500 г

• Любой фарш – 500 г

• Лук – 1 шт.

• Сыр (у меня моцарелла) - 200 г

• Яйцо – 1 шт.

• Соль и специи – по вкусу

• Томатная паста — 50 г

• Вода – 50-80 мл

Способ приготовления:

1. Разогрейте сковороду и обжарьте мелко нарезанный лук.

2. Добавьте фарш к луку. Жарьте до полуготовности.

3. Добавьте в смесь томатную пасту, соль, специи и воду. Тушите до готовности.

4. На пергамент выложите лист теста, а на тесто – фарш двумя кучками.

5. На фарш положите творог, нарезанный слайсами. Промажьте края теста взбитым яйцом.

6. Накройте фарш еще одним листком теста, придайте блюду формы и разделите лист на 2 слоя, хорошо зажав края.

7. Посыпьте кунжутом. Переложите на противень и выпекайте в духовке при 180 градусах 10–15 минут до золотистой корочки.