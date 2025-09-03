Веллингтон и груша в вине: идеальные блюда для свидания

Я приготовлю веллингтон и грушу в вине с шоколадным мороженым

Готовим новое идеальное свидание.

Веллингтон:

Слоеное тесто - 500 г

Лосось – 400 г

Молоко – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Листья шпината – 30 г

Мука – 40 г

Соль и сахар

Филе белой рыбы – 120 г

Петрушка и укроп – 120 г

Белок яйца – 1 шт.

Сливки 30% – 80 г

Соль

Груша в вине:

Груши – 3 шт. (не слишком мягкие)

Вода – 200 г

Долька лимона

Сахар – 30–50 г

Корица, цедра цитрусовых. Можно добавить гвоздику и бадьян

Сухое вино – 250 г

Мороженое

Приготовление

Из филе лосося формирую 2 больших прямоугольных куска, подсаливаю их, складываю друг на друга и формирую в пленке в форме "вырезки". Охлаждаю – даже чуть подмораживаю.

В блендере смешиваю молоко, яйцо, шпинат к однородности, добавляю муку, соль и сахар. Жарю на маленьком огне зеленые блинчики.

Петрушку или укроп бланшую, отжимаю, в блендер добавляю филе рыбы, белок, сливки, соль и бланшированную зелень. Готовлю однородный рыбный мусс.

Три блина выкладываю немного друг на друга, сверху через кондитерский мешок наношу рыбный мусс, дальше выкладываю лосось и сворачиваю все в рулет. По бокам можно добавить остатки мусса, чтобы блины держались. Охлаждаю.

Слоеное тесто валкую на 2 части. Нижняя немного тоньше. Выкладываю "рулет", смазываю его и края теста желтком, накрываю еще слоем теста, смазываю желтком и делаю украшения.

Выпекаю 23 минуты при температуре 200–210 °C. За желаемой готовностью следите с помощью термометра или поварской иглы. Лосось должно быть немного "медиум".

На гарнир подойдут сочные хрустящие овощи и любое пюре.

Груша в вине:

Груши очищаю, вырезаю из донышка семена. Отдельно готовлю сироп из воды, сахара, дольки лимона и специй. Добавляю туда груши, довожу до кипения, вливаю белое вино и на маленьком огне томлю до мягкости.

Подавать можно и теплыми и холодными. Я, к примеру, люблю с мороженым!

Сбросьте этот рецепт тому, с кем бы хотели приготовить такой ужин.

Обнимаю