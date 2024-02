Диетологи назвали 6 видов семян, которые следует добавить в свой рацион

6 видов семян, которые обогатят ваш рацион. Включение семян в ежедневный рацион – это простой и эффективный способ его разнообразить и оздоровить.

Добавляйте семена в салаты, йогурты, каши, выпечку, десерты, соусы. Это простой способ улучшить ваше самочувствие и оздоровить организм, пишет Eat This, Not That.

Чем полезны семена:

Обильное клетчаткой, способствующей пищеварению, снижает риск рака толстой кишки и балансирует сахар в крови.

Содержит много питательных веществ: белки, витамины, минералы, омега-3 и жирные кислоты омега-6.

Помогает сражаться с хроническими заболеваниями.

6 самых полезных видов семян:

1. Семена чиа:

Источник омега-3, улучшающий работу сердца.

Снижает уровень холестерина и АД.

2. Льняное семя:

Сражается с запорами.

Снижает давление и сахар в крови.

Источник омега-3.

3. Семена конопли:

Содержит оптимальное соотношение омега-6 и омега-3.

Предотвращает хронические заболевания.

4. Киноа:

Источник растительного белка.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Кунжут:

Содержит витамины B1, B3, B6, необходимые для обмена веществ.

Обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами.

6. Семена тыквы:

Богато белок, магний, цинк, фосфор, калий, селен.

Содержит антиоксиданты и полезные жиры.

Помните:

Разнообразие – залог успеха.

Не злоупотребляйте семенами, ведь они калорийны.

Начинайте с небольших порций, чтобы не было проблем с пищеварением.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

