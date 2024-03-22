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Кто такие амбидекстеры и можно ли этому научиться: объяснение

Былим Елена

Кто такие амбидекстеры и можно ли этому научиться: объяснение

Амбидекстеры – это люди, обладающие обеими руками одинаково хорошо. Это означает, что они могут выполнять большинство задач одинаково эффективно, как правой, так и левой рукой.

Приблизительно каждый 100-й ребенок оказывается амбидекстером, одаренной способностью искусно владеть обеими руками. Каждый человек рождается с равномерно развитыми обоими полушариями мозга. Однако симметрия исчезает спустя четыре года, когда взрослые формируют навыки самообслуживания, пишет memoryos.com.

После этого периода дети могут проявлять амбидекстрию – способность выполнять задания обеими руками почти одинаково хорошо.

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Люди с левым полушарием мозга предпочитают логику и анализ, тогда как те, чьей ведущей является правое полушарие мозга, предпочитают творческое мышление и символизм. Однако амбидекстеры могут сочетать оба типа мышления, что делает их уникальными.

Амбидекстеры могут иметь преимущества, но и сложности. Они способны быстрее усваивать информацию, однако они могут быть гиперактивными и быстро утомляться.

Можно ли научиться одинаково хорошо владеть обеими руками?

Да это возможно! Амбидэкстрия – это не только врожденная способность, но и навык, который можно развить с помощью тренировок.

Какие преимущества дает амбидэкстрия?

  • Улучшение памяти и когнитивных функций.
  • Повышает креативность и воображение.
  • Делает вас более гибким и адаптивным.
  • Может быть полезным во многих профессиях, таких как хирургия, спорт и музыка.

Как научиться быть амбидекстером?

Начните с простых задач. К примеру, чистьте зубы, ешьте или пишите недоминирующей рукой. Постепенно увеличивайте сложность задач. Попытайтесь бросать мяч, играть в теннис или рисовать недоминирующей рукой. Будьте терпеливы и последовательны. Развитие амбидекстрии требует времени и усилий.

Существуют ли риски, связанные с амбидекстрией?

Некоторые исследования показывают, что амбидэкстеры имеют несколько более высокий риск развития когнитивных проблем, таких как дислексия.

Что делать, чтобы оба полушария мозга работали хорошо?

  • Используйте мнемотехнические приемы.
  • Попытайтесь составить карту ума.
  • Слушайте музыку.
  • Занимайтесь спортом.
  • Ведите активный образ жизни.

Амбидэкстрия – это не только интересная способность, но и полезный навык, который может улучшить вашу жизнь.

Раньше мы сообщали, почему люди рождаются леворукими и отличается ли их мозг от праворуких.

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