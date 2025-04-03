Урожай вас поразит: когда и как сажать картошку

Урожайность картофеля зависит от множества факторов: состава почвы, способа посадки, выбранного сорта, технологий выращивания, удобрений, а также эффективной защиты от вредителей и болезней. Предлагаем полезные советы для получения хорошего урожая картофеля.

Когда сажать картошку

Время посадки картофеля определяется его сортом и погодными условиями. Если температура воздуха поднялась выше +10°C, а почва достаточно прогрелась, можно начинать высаживать картофель. Обычно это происходит со второй половины апреля по май, в зависимости от весенней погоды. Перед посадкой землю необходимо вспахать или перекопать, внести органические удобрения: навоз, дерновую землю, торф, опилки, компост, песок, пепел. Об этом пишет ТСН.

Как подготовить посадочный материал

Переберите клубни: удалите гнилые, подмороженные, больные и мягкие экземпляры. Для посадки лучше выбрать средние по размеру картофелины. Прогрейте клубни: выдержите их на солнце или в духовке для активации роста. Прорастите: дождитесь появления ростков. Обеззараживание: замочите клубни в растворе из 10 л воды, 1 г марганцовки и медного купороса на 30 минут, после чего высушите.

Способы посадки картофеля

Посадка в траншею: подходит для песчаных грунтов. Выройте траншеи глубиной 30 см с интервалом 1 м, выложите на дно сено (15 см) и присыпьте навозом и золой. Весной положите клубни и засыпьте грунтом.

подходит для песчаных грунтов. Выройте траншеи глубиной 30 см с интервалом 1 м, выложите на дно сено (15 см) и присыпьте навозом и золой. Весной положите клубни и засыпьте грунтом. Посадка в лунки: участок готовят осенью – удобряют и мульчируют почву. Весной выкапывают лунки на расстоянии 80 см и глубиной 8-10 см, высаживают пророщенные клубни ростками вверх, присыпают компостом и золой.

Полив и подкормка

Картофель нуждается в умеренном поливе: чрезмерная влага, как и ее недостаток, может привести к заболеваниям. После посадки картофель не поливают около двух недель. В жару следует увлажнять раз в неделю.

Подкармливать картофель рекомендуется органическими удобрениями, например, птичьим пометом. После брожения его разбавляют водой в соотношении 1:10. Комплексы с азотом и калием способствуют увеличению размера клубней, а бор и магний ускоряют формирование картофелин.

Окучивание картофеля

Картошку окучивают дважды:

Первый раз – когда стебли достигают 20 см.

Второй раз — через 10 дней после первого окучивания. Не рекомендуется окучивать картофель в сухую погоду.

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Защита от фитофторы и колорадского жука

Фитофтора: высаживайте ранние сорта, поскольку грибок появляется после 10 августа. Скашивайте ботву за две недели до сбора урожая во избежание заражения.

высаживайте ранние сорта, поскольку грибок появляется после 10 августа. Скашивайте ботву за две недели до сбора урожая во избежание заражения. Колорадский жук: высаживайте картофель в конце апреля – до выхода жука. При появлении вредителя собирайте его вручную.

Лайфхаки для повышения урожайности

Надрезы на клубнях: поперечный надрез на больших картофелинах или кольцевой на мелких стимулирует урожайность на 12-15%.

поперечный надрез на больших картофелинах или кольцевой на мелких стимулирует урожайность на 12-15%. Ломание стеблей: через 2-3 недели после цветения ломайте стебли на высоте 10-15 см от земли – это способствует направлению питательных веществ к корням.

Элитный посадочный материал: использование качественных сортов обеспечивает стабильность урожая.

использование качественных сортов обеспечивает стабильность урожая. Мульчирование травой: снижает испарение влаги, привлекает дождевых червей, улучшающих структуру почвы.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить здоровый и богатый урожай картофеля даже без применения химических средств защиты.

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