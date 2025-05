Это свои: как коты распознают владельцев

Коты способны узнавать своих хозяев не только по внешности или голосу, но и по запаху — причем, как выяснили ученые, преимущественно с помощью левой ноздри. Эти животные всегда отличались независимым характером, часто усложняющим изучение их поведения.

Кошки самостоятельны и осторожны, что делает научные эксперименты с ними значительно сложнее по сравнению с другими домашними животными, такими как собаки. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в PLOS One, пишет The New York Times.

"Коты способны понимать многое не хуже собак, просто они это не демонстрируют открыто. Их поведение значительно более сдержанно", – объясняет профессор зоотехники Хидехико Учияма.

Несмотря на сложности, исследователям удалось привлечь к эксперименту 30 кошек. Они изучали реакцию животных на запахи, собранные ватными палочками из тела их владельцев (за ушами, между пальцами и подмышками), а также из тела посторонних людей, не имеющих домашних животных.

Каждому коту предлагали понюхать образцы с ароматом хозяина, незнакомца, а также контрольные палочки без запаха. Оказалось, что кошки дольше изучали запахи незнакомцев, что может свидетельствовать о опознавании хозяина по запаху.

Интересно, что знакомые запахи кошки чаще воспринимали левой ноздрей, тогда как для новых или потенциально тревожных использовали правую. Такое распределение соответствует предварительным данным о собаках, где также обнаружена подобная асимметрия обоняния.

"Левая ноздря активируется на знакомые запахи, правая — на новые или эмоционально значимые. Это может свидетельствовать о связи обоняния с функционированием мозга, в частности, о роли правого полушария в обработке сигналов тревоги", — отмечает Учияма.

Однако исследователь поведения животных Каро Сиракус, не участвовавший в эксперименте, призывает осторожно трактовать выводы, ведь активность мозга животных во время исследования не отслеживались.

Несмотря на это, он считает результаты значимыми: "Это действительно важное открытие, даже если оно кажется очевидным. И большая заслуга исследователей в том, что им удалось вовлечь в исследование 30 кошек — обычно эти животные не очень охотно сотрудничают с учеными".

