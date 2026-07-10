Есть специфические медицинские проблемы: какую породу собак лучше не заводить

Небольшие собаки уже много лет остаются среди самых популярных домашних питомцев. Они привлекают компактными размерами, милым внешним видом и дружелюбным характером.

Однако некоторые породы нуждаются в особом внимании к здоровью и уходу, поэтому перед их приобретением следует взвесить все "за" и "против". Об этом сообщает Daily Express.

Какую породу советует хорошо обдумать ветеринар

Ветеринарный врач Сюзанна Моес обратила внимание будущих владельцев на особенности породы кокапа — гибрида кокер-спаниеля и пуделя.

По словам специалиста, эти собаки известны ласковым нравом, легко находят общий язык с детьми и взрослыми и часто становятся замечательными компаньонами для всей семьи. В среднем кокапы живут от 12 до 15 лет, однако продолжительность жизни в значительной степени зависит от наследственности, правильного питания и надлежащего ухода.

Склонность к ожирению

Одной из самых распространенных проблем этой породы ветеринары называют быстрый набор избыточного веса.

Чтобы избежать ожирения, владельцам рекомендуют обеспечить собаке сбалансированный рацион, контролировать размер порций и не давать еду со стола. Многие продукты, предназначенные для людей, могут быть не только вредными, но и токсичными для домашних животных.

Избыточный вес повышает риск развития диабета, а также создает дополнительную нагрузку на сердце, суставы и другие органы.

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Генетические заболевания суставов

Еще одна проблема, характерная для кокапа, – дисплазия тазобедренного сустава. Это наследственное заболевание может вызвать боль, дискомфорт и нарушение подвижности.

Специалисты отмечают, что полностью предотвратить генетические болезни невозможно. В то же время, регулярные физические нагрузки, поддержание нормальной массы тела, своевременные ветеринарные осмотры и правильно подобранное лечение помогают значительно улучшить качество жизни животного.

Что следует учесть перед приобретением

Ветеринар советует еще до покупки щенка ознакомиться с особенностями породы, возможными наследственными заболеваниями и будущими затратами на уход и медицинское обслуживание.

Осведомленность и ответственный подход к содержанию домашнего питомца помогут обеспечить ему здоровую, активную и комфортную жизнь на протяжении многих лет.

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