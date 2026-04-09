Идеально для новичков: рецепт кулича без дрожжей и отстаивания
Если не хочется тратить время на дрожжевое тесто или сложные этапы приготовления, есть более простой вариант. Кулич можно испечь быстро — без расстояния и лишних усилий.
Выпечка получается мягкой, ароматной и удачной даже для тех, кто не имеет большого опыта в кулинарии. Об этом пишет ТСН.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 1 яйцо + 1 желток
- 110 г сахара
- 150 г муки
- ½ ч. л. разрыхлителя
- 120 г изюма или других сухофруктов
- ваниль и щепотка соли
Читайте также: Не трескается и держит форму: рецепт универсальной глазури на кулич
Способ приготовления:
Сначала мягкое масло взбейте с сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и желток и хорошо перемешайте. Затем всыпьте муку, разрыхлитель, соль и ваниль – замесите тесто.
Сухофрукты предварительно залейте кипятком, после чего тщательно обсушите бумажным полотенцем и слегка обваляйте в муке. Добавьте их в тесто и перемешайте.
Готовую массу разложите в формы, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке около 45 минут.
Напомним, мы уже предлагали рецепт молочной глазури.