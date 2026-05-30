Как долго собака может находиться на солнце без угрозы для здоровья

Многие владельцы берут своих домашних питомцев на прогулки, чтобы насладиться теплой и солнечной погодой. В то же время ветеринары предостерегают: длительное пребывание животных под прямыми солнечными лучами может представлять серьезную опасность для их здоровья.

Ветеринарка компании Everypaw Pet Insurance доктор Анна Форман отмечает, что животные, как и люди, могут пострадать от чрезмерного воздействия солнца, в частности получить ожоги кожи и тепловой удар. В долгосрочной перспективе повторные солнечные ожоги могут даже увеличивать риск развития онкологических конфигураций.

По ее словам, собаки любят греться на солнце так же, как и люди, ведь тепло и яркий свет создают для них чувство комфорта и расслабления. В то же время, это не отменяет рисков: чрезмерное пребывание под ультрафиолетом может быть вредным.

Специалист объясняет, что солнечные ожоги у животных болезненны, а при регулярном воздействии могут приводить к серьезным проблемам с кожей. Поэтому важно контролировать время пребывания собаки на солнце и обеспечивать ей надлежащую защиту.

Отдельно ветеринар обращает внимание на то, что польза солнца для собак имеет свои особенности. В отличие от людей они не способны получать витамин D через кожу, поэтому полностью зависят от питания. В то же время, солнечный свет положительно влияет на их организм, способствуя выработке серотонина и мелатонина, которые регулируют настроение и циклы сна. Благодаря этому нахождение на свете помогает поддерживать стабильный циркадный ритм и общее самочувствие животного.

Эксперты советуют ограничивать пребывание собак под прямым солнцем в самый жаркий период дня – примерно с 11:00 до 15:00. В это время желательно, чтобы прогулка длилась не более 45-60 минут.

Также животное всегда должно иметь доступ к тени и свежей воде. В жаркую погоду могут быть полезны охлаждающие коврики или неглубокие емкости с водой, где собака может освежиться и снизить температуру тела.

Безопасными для большинства животных считаются прогулки при температуре до 20°C. В то же время за собаками брахицефальных пород (с плоской мордой), животными с избыточным весом или хроническими болезнями нужно следить особенно внимательно даже в более холодную погоду.

Даже физически здоровые и активные собаки могут получить тепловой удар при интенсивной нагрузке уже при температуре 20–23°C, поэтому любые активные игры или тренировки в жару следует проводить с осторожностью.

