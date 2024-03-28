Как правильно будить ребенка: хитрые способы

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Вытащить ребенка утром из постели бывает очень непросто. Маленькие сони могут или жалостливо кутаться в одеяло, выпрашивая еще минутку сладкого сна, или раздражаться, портя всей семье настроение.

Чтобы упростить себе жизнь, родители придумывают хитрые способы, как правильно будить ребенка. Все они очень индивидуальны, поэтому советуем вам испробовать несколько — наверняка что-то да сработает.

Почему дети плохо просыпаются

Сразу отбросим самую очевидную причину — сбившийся график. Это когда дети заигрываются по вечерам, или долго делают уроки, или не могут уснуть, пока не досмотрят интересный фильм… Вместо 22:00, отходят ко сну в лучшем случае к полуночи.

Для детского организма крайне важно "высыпать" положенную норму. Иначе весь следующий день продуктивной учебы или просто привычной активности ожидать не стоит. Какое количество сна оптимально для детей разных возрастов:

С рождения и до 1 года — около 20 часов.

От полутора до 3 лет — 16 часов.

От 4 до 6 лет — 13 часов.

От 7 до 9 лет — 11 часов.

От 10 до 12 лет — 10 часов.

От 13 до 16 лет — 9 часов.

Ученые считают, что хронотип человека, то есть индивидуальная особенность биологических ритмов, закладывается генетически. А значит, повлиять на него кардинальным образом не получится. Но всё же у детей насыщенные будни, и как бы "совам" ни хотелось, приходится жить в ритме "жаворонка".

Почему ребенок тяжело просыпается, если вроде и не "сова", и спать лег вовремя:

✓ Не хочет в школу/сад. С нелюбимыми местами возникает неприятная ассоциация. Ребенок понимает, что не может отказаться от этого (особенно если речь идет о школе), испытывает досаду и даже расценивает это как насилие.

✓ Накануне сильно переутомился, пережил стресс, долго и интенсивно делал уроки. В такой ситуации положенного по возрасту времени на сон будет мало. Если есть возможность, дайте ребенку выспаться. Пусть даже и за счет прогула первого урока.

✓ Не любит или боится утренних ритуалов пробуждения. Иногда родители могут выбирать весьма странные методы разбудить ребенка — стащить его за ногу из кровати, забрать одеяло, включить яркий свет или громкую музыку, шумно призывать к пробуждению. Эти ритуалы становятся ежедневным кошмаром для детей.

✓ Лень выполнять утренние дела — зарядку, душ, завтрак и т. д. Воспринимает их как повинность, родительскую блажь.

Как проявляется нежелание вставать

Каждый ребенок индивидуален, соответственно, протесты против утренних пробуждений разнообразны. Одни дети притворяются спящими, даже если прекрасно слышат звон будильника и голос мамы/папы. Другие выпрашивают еще минуточку поспать. Третьи начинают нервничать, швыряют тапочки и высказывают свое недовольство. А четвертые заливаются плачем от обиды за то, что нельзя остаться в кровати.

Обычно через какое-то время ребенок приходит в себя, но если необходимость вставать с кровати вызывает бурный протест, то могут быть трудности не только с пробуждением. Такого капризулю тяжело заставить сходить в ванную, сделать зарядку, поесть и одеться. Он не будет добровольно собирать рюкзак в школу, расчесываться и искать затерявшиеся перчатки. Любое действие может проходить, что называется, из-под палки. И этим очень сильно раздражать родителей.

В утренней суматохе вот как раз капризов ребенка и не хватало. Взрослые быстро теряют терпение, могут накричать на упрямца, выпроводить его из дому без завтрака или в домашней одежде (в качестве наказания или под влиянием эмоций).

Настроение портится у всех домочадцев, особенно если подобные "концерты" происходят каждое утро. Это время суток становится крайне стрессовым и неприятным, поэтому важно знать, как будить ребенка по утрам без слез, истерик и капризов.

Пробуждение с радостью: 15 советов родителям

Начните с анализа своих ошибок. Подумайте, может что-то в вашем поведении не устраивает ребенка. И стоит всего лишь сменить тактику, как проблема сама по себе решится. Например, не будите ли вы его слишком активно, громко и настойчиво? Не заводите ли ему 10 будильников с противным звоном?

Если ничего такого не делаете, значит, придется придумать какой-то хитрый ход, чтобы вытащить соню из кровати. Воспользуйтесь нашими советами.

Время, чтобы подремать

Всегда оставляйте 10-20 запасных минут, чтобы ребенок повалялся в кровати, спокойно проснулся и при этом никуда не опоздал.

Теплый халатик

В холодное время года бывает очень неуютно вылазить из-под одеяла. На этот случай купите ребенку пушистый флисовый халат, в который так приятно завернуться. А к нему — прикольные тапочки.

Правильный контент

Включите короткий мультик или видеоролик, который привлечет внимание ребенка и заставит окончательно проснуться. Он наверняка захочет увидеть, что происходит на экране, а значит — быстрее вылезет из-под одеяла.

Приятная мелодия будильника

Выбирайте максимально спокойный, мелодичный, негромкий звук будильника. Это очень важно, поскольку неприятные и резкие звуки словно сигнализируют об опасности — человек просыпается в стрессе. Но если взрослый быстро приходит в себя и понимает, что это всего лишь будильник, то ребенка такие звуки могут серьезно пугать.

Солнечный свет

Весной, ранней осенью и, конечно же, летом с этим проще всего. Не закрывайте окна плотными шторами или жалюзи. Так утром комната будет наполнена естественным светом, а в организме ребенка запустятся биологические механизмы, которые отвечают за пробуждение.

Вкусные запахи

Постарайтесь встать пораньше и приготовить завтрак. Аромат кофе и выпечки поднимет на ноги даже самого заядлого соню. Также отлично бодрит запах масел цитрусовых, базилика, имбиря. Купите ультразвуковой диффузор, добавьте в воду несколько капель эфирного масла и включайте в детской по утрам.

Ласковое приветствие

Обнимите ребенка, тихо поздоровайтесь с ним, пожелайте хорошего дня, спойте песенку, расскажите, что вам снилось. Общайтесь спокойно, доброжелательно. Не напоминайте о необходимости спешить. Пусть первые минуты после пробуждения будут наполнены позитивом.