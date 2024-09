Какие растения нужно обрезать до зимы: садоводы предоставили перечень

Каждое садовое растение нуждается в периодической стрижке, которая не только улучшает ее внешний вид, но и стимулирует обильное цветение в следующем сезоне. Профессиональные садоводы поделились советами по поводу того, какие растения следует подрезать до прихода зимних холодов.

Об этом сообщает Mirror.

Стрижка является ключевым элементом для ухода за садом и огородом, однако важно правильно выбрать время для этой процедуры. Слишком поздняя обрезка, непосредственно перед морозами, может повредить растениям, и слишком ранняя заставит вас повторять процесс.

Читайте также: Как защитить сад или огород от змей: пригодятся растения с резким ароматом

Эксперты советуют обратить внимание на пять видов растений, которые следует подстричь до наступления зимы, а именно в ноябре. Своевременное обрезание этих растений значительно повысит шансы получить пышные, ароматные и урожайные экземпляры в следующем сезоне.

К перечню растений, нуждающихся в ноябре, специалисты относят:

Кусты роз

Многолетники

Вечнозеленые кусты

Гортензии

Плодовые деревья

Линдси Честейн, эксперт из блога Waddle and the Cluck home and garden, считает ноябрь оптимальным периодом для обрезки кустов и деревьев. Это связано с тем, что в настоящее время растения входят в состояние покоя, и правильная обрезка способствует их здоровью и продуктивности.

Честейн рекомендует использовать для обрезки секаторы, которые следует дезинфицировать после использования. Она также отмечает важность делать срезы над почками, направленными наружу от центра растения.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!