Могут представлять опасность: какие породы собак не следует заводить семьям с детьми

Кинолог призвал семьи с детьми внимательно подходить к выбору собаки и избегать трех пород, которые, по его мнению, могут представлять повышенный риск в быту. Эксперт по дрессировке собак Уилл Атертон из Will Atherton Canine Training предостерег, что определенные большие и рабочие породы не всегда подходят для жизни в семье с маленькими детьми, даже несмотря на их впечатляющие рабочие качества.

Как пишет Express, первой в списке он назвал бельгийского малину. По словам Атертона, эти собаки очень умны и способны к сложному обучению, однако их инстинкт может создавать проблемы в домашних условиях. "Они могут воспринимать детей как объекты для выпаса и не имеют выключателя в поведении", — пояснил специалист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Второй породой, которую он не рекомендует для семей с детьми, является кавказская овчарка. Эксперт отмечает, что эти собаки хорошо выполняют охранные функции, но приспособлены к жизни на открытом пространстве или ферме. В домашних условиях им может не хватать терпения к детской активности, что иногда приводит к нежелательным реакциям.

Атертон также добавил, что подобные риски характерны для многих гигантских охранников, которые требуют очень опытного владельца и не всегда подходят для семей с маленькими детьми.

Третьей породой он назвал аргентинского дога. Хотя кинолог в целом положительно относится к мастифам, именно эта порода, по его словам, чаще других может демонстрировать проблемное поведение в семейной среде.

В то же время эксперт подчеркнул, что для семейной жизни гораздо лучше подходят более мягкие и социально ориентированные породы, в частности лабрадор, золотистый ретривер и кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !