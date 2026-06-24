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Может стоить собаке здоровье и даже жизнь: почему нельзя выгуливать любимца в жару

Цихоцкая Мария

Может стоить собаке здоровье и даже жизнь: почему нельзя выгуливать любимца в жару
Собаки гораздо хуже переносят жару, чем люди

Во время периодов сильной жары владельцам собак следует менять привычный режим прогулок, ведь высокие температуры могут представлять серьезную угрозу здоровью животных. Ветеринар Бен Симпсон-Вернон предостерегает: собаки гораздо хуже переносят жару, чем люди, и это часто недооценивают.

Об этом сообщило издание Express. Специалист, ведущий популярный TikTok-аккаунт Ben the Vet с более чем 220 тысячами подписчиков, призывает не выгуливать собак в самые жаркие часы дня. Особое внимание он советует уделять породам с короткой мордой — мопсам, французским бульдогам и другим брахицефальным породам, наиболее уязвимым к перегреву.

Ветеринар подчеркивает, что распространенной ошибкой является представление, что собака переносит жару так же, как и человек. На самом деле механизмы терморегуляции у них принципиально другие. "Ваша собака – не маленький человек. То, что вам комфортно в жару, вовсе не означает, что животное с другим типом физиологии чувствует себя так же", – объяснил Бен Симпсон-Вернон.

В отличие от людей, собаки практически не имеют потоотделения. Небольшое количество потовых желез есть только на подушечках лап, но этого недостаточно для эффективного охлаждения. Основной способ регуляции температуры у собак – частое дыхание с открытой пастью (одышка). Таким образом испаряется влага из дыхательных путей, однако этот механизм значительно менее эффективен, чем человеческое потоотделение, поскольку площадь охлаждения ограничена.

Наиболее уязвимы собаки с плоской мордой. Из-за анатомических особенностей у них еще более усложнен воздухообмен, что повышает риск перегрева даже при умеренной активности. Дополнительным фактором является шерсть, которую животное не может снять или регулировать, что также влияет на накопление тепла в организме.

Ветеринар отмечает: иногда лучше пропустить прогулку, чем подвергать любимца опасностью. Особо внимательными следует быть владельцам пожилых собак, животных с лишним весом, хроническими болезнями и представителей брахицефальных пород.

Отдельно он обращает внимание на риск теплового удара — состояния, которое может стремительно развиваться и представлять смертельную опасность. Ориентироваться только на самочувствие при этом нельзя, ведь собачий организм реагирует на жару иначе.

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По данным Королевского кинологического клуба, комфортной температурой для большинства собак считается диапазон от 15 до 25 °C. В то же время, это значение зависит от породы, возраста, размера, типа шерсти, уровня активности и состояния здоровья. Специалисты советуют планировать прогулки на утренние или вечерние часы, избегать раскаленного асфальта и обязательно брать с собой воду.

Среди симптомов теплового удара у собак выделяют сильную одышку без нагрузки, затрудненное дыхание, резкую слабость, отказ от движения, чрезмерное слюноотделение, нарушение координации, рвоту, диарею и признаки дезориентации.

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