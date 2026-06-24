Может стоить собаке здоровье и даже жизнь: почему нельзя выгуливать любимца в жару

Во время периодов сильной жары владельцам собак следует менять привычный режим прогулок, ведь высокие температуры могут представлять серьезную угрозу здоровью животных. Ветеринар Бен Симпсон-Вернон предостерегает: собаки гораздо хуже переносят жару, чем люди, и это часто недооценивают.

Об этом сообщило издание Express. Специалист, ведущий популярный TikTok-аккаунт Ben the Vet с более чем 220 тысячами подписчиков, призывает не выгуливать собак в самые жаркие часы дня. Особое внимание он советует уделять породам с короткой мордой — мопсам, французским бульдогам и другим брахицефальным породам, наиболее уязвимым к перегреву.

Ветеринар подчеркивает, что распространенной ошибкой является представление, что собака переносит жару так же, как и человек. На самом деле механизмы терморегуляции у них принципиально другие. "Ваша собака – не маленький человек. То, что вам комфортно в жару, вовсе не означает, что животное с другим типом физиологии чувствует себя так же", – объяснил Бен Симпсон-Вернон.

В отличие от людей, собаки практически не имеют потоотделения. Небольшое количество потовых желез есть только на подушечках лап, но этого недостаточно для эффективного охлаждения. Основной способ регуляции температуры у собак – частое дыхание с открытой пастью (одышка). Таким образом испаряется влага из дыхательных путей, однако этот механизм значительно менее эффективен, чем человеческое потоотделение, поскольку площадь охлаждения ограничена.

Наиболее уязвимы собаки с плоской мордой. Из-за анатомических особенностей у них еще более усложнен воздухообмен, что повышает риск перегрева даже при умеренной активности. Дополнительным фактором является шерсть, которую животное не может снять или регулировать, что также влияет на накопление тепла в организме.

Ветеринар отмечает: иногда лучше пропустить прогулку, чем подвергать любимца опасностью. Особо внимательными следует быть владельцам пожилых собак, животных с лишним весом, хроническими болезнями и представителей брахицефальных пород.

Отдельно он обращает внимание на риск теплового удара — состояния, которое может стремительно развиваться и представлять смертельную опасность. Ориентироваться только на самочувствие при этом нельзя, ведь собачий организм реагирует на жару иначе.

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По данным Королевского кинологического клуба, комфортной температурой для большинства собак считается диапазон от 15 до 25 °C. В то же время, это значение зависит от породы, возраста, размера, типа шерсти, уровня активности и состояния здоровья. Специалисты советуют планировать прогулки на утренние или вечерние часы, избегать раскаленного асфальта и обязательно брать с собой воду.

Среди симптомов теплового удара у собак выделяют сильную одышку без нагрузки, затрудненное дыхание, резкую слабость, отказ от движения, чрезмерное слюноотделение, нарушение координации, рвоту, диарею и признаки дезориентации.

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