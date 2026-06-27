Очень опасны: какие цветы не стоит сажать, если у вас есть собака

Некоторые декоративные растения могут выглядеть абсолютно безопасными и даже эффектными, однако содержат токсины, опасные для людей и животных. В некоторых случаях их потребление может привести к тяжелому отравлению или даже смерти.

Тем не менее, часть таких растений можно встретить в садах. Их опасность часто становится очевидной только после тщательного изучения информации на этикетке или дополнительного поиска. Об этом пишет OBOZ.UA.

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Самые опасные декоративные растения

Люпин

Ядовит при употреблении в пищу как для людей, так и для домашних животных. Высокая концентрация токсических веществ содержится в семенах.

Наперстянка

Все части растения содержат ядовитые вещества. Даже небольшое количество может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Азалия

Может вызвать отравление при потреблении, опасное как для людей, так и для животных.

Лилии

Особенно токсичны для кошек – даже минимальное количество любой части растения может иметь фатальные последствия.

Тыс

Ядовит при употреблении, представляет опасность для людей и животных.

Олеандр

Все части растения токсичны, а его потребление часто приводит к тяжелым последствиям.

Лабурнум (золотой дождь)

Очень ядовито дерево, опасное при попадании какой-либо части в организм человека или животного.

Рекомендации специалистов

Эксперты советуют избегать употребления декоративных растений в пищу, не оставлять обрезки или выкопанные растения в местах, доступных для детей, домашних питомцев или диких животных, а также не прикасаться к неизвестным растениям без уверенности в их безопасности.

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