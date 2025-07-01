Они не оправдывают ожидания: от покупки каких моделей кроссоверов стоит отказаться

Кроссоверы остаются самым популярным выбором среди автомобилистов благодаря сочетанию удобства, универсальности и хороших внедорожных возможностей. Однако не все модели оказываются удачными.

Часто владельцы сталкиваются с дорогими поломками, проблемной трансмиссией, неисправной электроникой и общим дискомфортом в управлении. Издание SUV News, опираясь на данные JD Power, Consumer Reports и многочисленные отзывы водителей, определило несколько кроссоверов, вызвавших наибольшее разочарование. Об этом пишет newsauto.

Одной из таких моделей стал Jeep Renegade, выпускавшийся с 2015 по 2020 годы. Несмотря на привлекательный дизайн и компактные размеры модель не оправдала ожиданий из-за низкого уровня надежности. Автовладельцы особенно часто жалуются на проблемную 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, которая начинает дергать и выходит из строя после пробега 80-100 тысяч километров. Не менее серьезные притязания вызывает электроника: система Uconnect часто глючит, а мультимедиа и сенсоры ведут себя нестабильно. Дополнительно усложняют ситуацию двигатели – как 1.4-литровый MultiAir, так и 2.4-литровый Tigershark испытывают проблемы с перегревом и утечками масла. Владельцы Jeep Renegade особенно недовольны моделями 2015-2017 годов, также отличающимися жесткой подвеской и низким уровнем комфорта на неровностях.

Еще один неудачный пример – Dodge Journey, выпускавшийся с 2009 до 2020 года. Этот кроссовер задумывался как доступный семейный автомобиль с просторным салоном и 7-местной конфигурацией. Однако на практике он оказался одним из наименее надежных в своем классе. Особенно часто упоминают проблемы с тормозной системой: диски быстро изнашиваются, а суппорты могут закисать, что требует регулярного и дорогостоящего обслуживания. Двигатели тоже оставляют желать лучшего – как 2.4-литровый, так и 3.6-литровый V6 подвержены перегреву и утечкам охлаждающей жидкости после 120 тысяч километров пробега. Водители также сетуют на жесткую подвеску, некачественные материалы в салоне и избыточный расход топлива. Хотя цена на такие авто привлекает, эксплуатация оказывается сложной и затратной.

Третьим в списке оказался Fiat 500X – компактный кроссовер с ярким дизайном, который на практике тоже не смог удовлетворить владельцев. Основная проблема – низкая надежность, связанная с теми же агрегатами, которые использовались в Jeep Renegade. Речь идет о 9-ступенчатой трансмиссии ZF, которая часто приводит к рывкам, а впоследствии выходит из строя. К этому добавляются многочисленные электрические неисправности: мультимедиа, датчики парковки и проводка часто дают сбои. Турбированные двигатели Fiat также имеют свои "слабые места" - турбина работает нестабильно, а истоки масла превращают обслуживание в постоянную головную боль. Салон у 500X тесный, а подвеска жесткая, что делает передвижение по украинским дорогам не слишком комфортным.

Все три модели имеют общие черты, которые стали причиной критики. Прежде всего, это сложные и ненадежные трансмиссии, которые часто требуют серьезного ремонта. Дополнительно подводят двигатели, чувствительные к качеству горючего и масла. Проблемы с электроникой – еще один распространенный недостаток, вызывающий раздражение у водителей. К тому же низкий уровень комфорта в салоне и жесткая подвеска не позволяют этим кроссоверам соответствовать ожиданиям семейных пользователей.

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Чтобы избежать таких разочарований во время покупки подержанного кроссовера, следует заранее проверять историю автомобиля по VIN-коду и проходить полную диагностику на СТО. Рекомендуется выбирать авто с подтвержденной сервисной историей, где регулярно проводилась замена масла и проверка трансмиссии. Также лучше избегать моделей первых лет выпуска, поскольку они чаще всего имеют детские болезни. Например, те же Jeep Renegade 2015-2016 годов или Dodge Journey 2009-2012 стоит обойти. Если все же обратить внимание на эти модели, выбирайте версии после модернизаций – они обычно имеют усовершенствованные агрегаты и меньше проблем.

Для владельцев таких кроссоверов полезно следовать нескольким советам, которые помогут уменьшить риск поломок. Следует использовать только качественное топливо, регулярно менять масло (особенно в турбодвигателях), следить за состоянием трансмиссии и обновлять программное обеспечение мультимедийных систем. Также не стоит забывать о тормозной системе – очистка суппортов ежегодно может значительно продлить ее срок службы.

Таким образом, хотя снаружи эти кроссоверы выглядят привлекательно, за их дизайном часто скрывается низкая надежность и высокие эксплуатационные расходы. Внимательный подход к выбору авто поможет избежать лишних трат и разочарований.

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