Они очень склонны к перегреву: какие породы собак тяжело переносят жару.

Если летом у собаки появляются такие симптомы, как учащенное дыхание, чрезмерное слюноотделение, потемнение десен, возбуждение, шаткая походка, рвота или диарея, следует немедленно обратиться к ветеринару.

Ветеринарка Сюзанна Мойес из клиники Burgess Pet Care объясняет, что такие признаки могут свидетельствовать о тепловом ударе — состоянии, которое требует срочной медицинской помощи. По ее словам, он может развиться даже при температуре свыше +25 °C, пишет Express.

Какие собаки самые уязвимые к жаре

Эксперт отмечает, что прежде всего в зоне риска находятся брахицефальные породы — собаки с короткой, сплющенной мордой. Из-за особенностей строения черепа им труднее дышать и эффективно охлаждать организм в жару.

К ним относятся, в частности, бульдоги, мопсы и бостон-терьеры. Хотя боксеры не относятся к самым экстремальным представителям этой группы, они также могут тяжело переносить высокие температуры из-за укороченной морды.

Отдельно ветеринар выделяет и породы с густой двойной шерстью — чау-чау, золотистых ретриверов, хаски и немецких овчарок. Их шерсть задерживает тепло, из-за чего риск перегрева растет.

Также повышенная опасность теплового удара характерна для старших собак и животных с избыточным весом, ведь их организм хуже справляется с терморегуляцией.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Собаки, особенно чувствительные к перегреву:

брахицефальные породы (мопсы, бульдоги, бостон-терьеры и т.п.);

чау-чау;

золотистые ретриверы;

хаски;

немецкие овчарки;

борзые;

пожилые собаки;

собаки с избыточным весом.

Специалист отмечает: в жаркую погоду важно корректировать режим прогулок и ухода за собакой, чтобы не допустить перегрева и сохранить стабильную температуру тела животного.

Напомним, мы уже писали, как понять, что собака испытывает боль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!