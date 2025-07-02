Служить будут вечно: какие модели машин редко ломаются

Украинцы довольно часто выбирают подержанные автомобили, ведь это позволяет сэкономить и удовлетворить потребность в транспорте. Однако среди такого автопарка важно найти надежный автомобиль, который не будет создавать проблем в повседневном пользовании.

О самых надежных моделях рассказал директор киевского автосалона CarCity, автомобильный эксперт Константин Литвинов. По словам специалиста, среди подержанных машин лучше себя зарекомендовали модели японских марок – в частности, Toyota и Honda. Также стоит обратить внимание на корейские авто Kia, принадлежащие к группе Hyundai Motor, и некоторые немецкие автомобили, в частности Volkswagen.

Среди "японцев" Литвинов советует выбирать Toyota Camry – это один из самых надежных седанов бренда. В частности, гибридные версии 2020-2023 годов выпуска стоят примерно от 20 до 27 тысяч долларов. Впрочем, эта модель не без недостатков: у нее средний уровень шумоизоляции, а материалы в салоне быстро изнашиваются. Однако Camry отличается простотой в эксплуатации и стабильностью.

Другой достойный вариант – Honda CR-V с 2,4-литровым двигателем и классической автоматической коробкой. Этот кроссовер обладает надежным мотором и хорошо себя показывает даже при большом пробеге. Его стоимость обычно колеблется от 12 до 15 тыщ баксов. Машина подходит как для городских поездок, так и для поездок. Однако следует помнить, что японские авто в целом плохо защищены от коррозии.

Среди корейских автомобилей эксперт выделяет Kia Cerato. В городском цикле она тратит от 7 до 9 литров горючего на 100 км, что является умеренным показателем для этой категории. Ее цена – от 7 до 12 тысяч долларов. Однако специалист предостерегает от версий с системой GDI – эти двигатели часто создают проблемы. Кроме того, Cerato, как и многие другие модели Kia, подвержена коррозии — особенно в районе днища, арок и порогов.

Еще один неплохой вариант – Hyundai Accent с бензиновым двигателем 1.6 или установленным ГБО. Такой автомобиль стоит около 8–10 тысяч долларов, прост в уходе, но имеет слабую шумоизоляцию и, как отмечено выше, проблемы с коррозией.

Для тех, кто хочет немецкое качество, подойдет Volkswagen Passat с двухлитровым дизельным двигателем. Такие авто лучше собраны, имеют лучшую антикоррозионную обработку, однако их обслуживание будет более дорогим. Примерная стоимость — 12–16 тысяч долларов за модель с пробегом около 10 лет.

При выборе подержанного авто Литвинов советует не только смотреть на пробег, но и учитывать, как именно машина эксплуатировалась и обслуживалась. Бывают ситуации, когда авто с пробегом 70 тысяч километров имеет худшее состояние, чем прошедшее 200 тысяч, но регулярно обслуживалось и было в надежных руках.

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Особое внимание следует обращать на своевременную замену оливы. Если владелец обновлял ее каждые 5–7 тысяч км, а не 15 тысяч, как иногда советуют производители, двигатель, скорее всего, будет в лучшем состоянии. Масло, которое отработало более 7–9 тысяч км, уже теряет свои свойства.

Если авто имеет пробег более 300 тысяч, стоит быть особенно аккуратным. Эксперт советует обязательно проводить диагностику с помощью эндоскопа – это позволяет проверить внутреннее состояние двигателя. Также необходимо осмотреть топливную систему, форсунки, турбину и подвеску.

Иногда большого пробега не стоит опасаться. Например, Toyota Land Cruiser 100 может хорошо служить даже после значительного километража — при условии надлежащего ухода. Также выносливостью отличаются крупные американские модели начала 2000-х, в частности Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, Ford F-150/250/350. Их мощные двигатели предназначены для длительной эксплуатации.

В то же время эксперт не советует покупать небольшие французские автомобили с бензиновым двигателем и роботизированной коробкой передач, особенно если пробег превышает 300 тысяч км. В таких моделях трансмиссия часто выходит из строя.

Подытоживая, Литвинов отмечает: выбирая подержанное авто, главное — оценить не только пробег и бренд, а прежде всего техническое состояние конкретной машины.

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